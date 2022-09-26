تسجيل الضمان الاجتماعي المطور 1444 لتحصيل الدفعة الجديدة والشروط اللازمة للتسجيل

يبحث الكثيرون عبر محركات البحث عن كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور1444، حيث يعد برنامج الضمان الاجتماعي هو برنامج صرف للمساعدة ويعتبر الضمان الاجتماعي من اهم المشاريع المنتجة من الاسر السعودية، حيث قامت المملكة العربية السعودية بااقامة عدة برامج خيرية وذلك لسد احتياجات المواطنين في المملكة العربية السعودية وتطبيق خطة المملكة العربية السعودية، وبالفعل تم استقبال الطلبات الخاصة للتسجيل في الضمان الاجتماعي عن طريق منصة الدعم والحماية الاجتماعية وبعد ذلك البدء بدراسة الأهلية.

تسجيل الضمان الاجتماعي المطور 1444

اتاحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والتنمية البشرية في المملكة العربية السعودية خدمة الاستعلام عن تسجيل الضمان الاجتماعي المطور 1444 وذلك عن طريق اتباع بعض الخطوات:

الدخول الي موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .

. ثم القيام بتسجيل الدخول و اختيار الخدمات الالكترونية.

الضغط علي خدمة المساعدة.

ملئ جميع الخانات بالرقم التعريفي ورمز التحقق المرئي الخاص بك، ثم ادخال جميع البيانات والمعلومات، والتاكد من جميع البيانات والمعلومات انها صحيحة، ثم الضغط علي عرض.

شروط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور 1444

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديد شروط تسجيل الضمان الاجتماعي المطور 1444 وتكون هذة الشروط:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية بشرط الاقامة في المملكة العربية السعودية أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 35 عام يجب ألا يكون عمل المتقدم في القطاع التجاري والاستثماري في المملكة العربية السعودية ألا يستعمل المتقدم أي برامج مساعدة أخرى مقيدة الدخل ممنوحة من وزارة الموارد البشرية لا يزيد الدخل الشهري لللأسرة عن 8650 ريال سعودي بالنسبة للشباب غير المتزوج يجب ألا يتجاوز الدخل الشهري 3000 ريال سعودي يجب ألا يكون لدى مقدم الطلب سجل تجاري باسمه لدى وزارة العمل

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1444

يتم صرف الضمان الاجتماعي السعودي عن طريق ايداع قيمة المعاش في الحسابات الخاصة لجميع المستفدين من المعاش في اول كل شهر، وسوف يتم ايداع الدفعة الجديدة لمعاش الضمان الاجتماعي السعدي يوم 2 اكتوبر 2022 واذا كان يوم صرف المعاش اجازة يتم تاجيلها لمدة يوم واحد او تقديمها علي حسب اليوم.