خطوات التسجيل في الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان وشروط الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان

الإسكان التنموي هو عبارة عن دعم سكني قد تم إصداره من وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية، ويتم الاستفادة منه من المواطنين الغير قادرين على امتلاك سكن مناسب لهم والعيش في حياه آمنة، وايضًا المواطنين المستفيدين من الضمان الاجتماعي ولكن وفق شروط قد تم تحديدها من وزارة الإسكان، يمكنكم التعرف عليها الآن في هذا المقال.

تقدم وزارة الإسكان دعم سكني للمواطنين السعوديين الغير قادرين على شراء مسكن آمن لهم ولأسرهم، ومن الممكن أن يحصل مستفيدي الضمان الاجتماعي على هذا الدعم ولكن وفق خطوات محددة تنم بشكل إلكتروني، وايضًا بعض الشروط التي قد تم وضعها من قبل الوزارة، تابعونا الآن للتعرف على كل التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع.

خطوات التسجيل في الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه من الممكن استفادة المواطنين المستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي من مبادرة الإسكان التنموي، وقد أوضحت الخطوات التي يمكن اتباعها حتى يتم التسجيل بالفعل وهي كالآتي:

يتم في البداية الدخول إلى منصة وزارة الإسكان الرسمي https://www.housing.gov.sa/

يتم تسجيل الدخول واختيار قائمة الخدمات من الصفحة الرئيسية بالموقع.

اختيار أيقونة طلب دعم سكني.

الخطوة التالية هي ادخال جميع البيانات المطلوبة في أماكنها الصحيحة، وهي مثل الاسم، رقم الهوية، رقم الجوال الخاص، تاريخ الميلاد.

ثم يتم الضغط على إرسال الطلب.

شروط الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان

هناك بعض الشروط اللازمة التي قد تم توضيحها حتى يتم الموافقة على طلب المستفيدين من الضمان الاجتماعي للحصول على دعم سكني، وهذه الشروط تتمثل في الآتي: