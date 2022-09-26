المؤسسة العامة للتقاعد توضح سلم رواتب المتقاعدين 1444 وحقيقة زيادة معاش التقاعد لبعض الفئات

يريد المتقاعدين سواء العسكريين أو حتى العاملين في الجهات المدنية معرفة سلم رواتب المتقاعدين 1444، حيث أن الأحوال المدنية وضعت نظام خاص بالمتقاعدين بشكل مرتب ومنظم لرواتبهم، حتى لا يشعروا بالضيق من تغيير المواعيد، وجعلت المواعيد ثابتة شهرياالمواعيد ثابتة شهريا، ولكن قيمة الراتب نفسها مختلفة باختلاف الدرجة والمؤسسة، لذا وضعت الحكومة هذا الأمر في يد مؤسسة التأمينات لتنسيقه بما يتناسب مع كل فئة.

سلم رواتب المتقاعدين

نوضح القيم المختلفة لقيمة رواتب المتقاعدين من المرتبة الوظيفية الأولى وحتى المرتبة الثانية عشر، لوجود بعض الفئات التي لا تعرف سلم رواتب المتقاعدين حتى الآن وهو:

في المرتبة الوظيفية الأولى: يحصل الموظف على مبلغ 3000 ريال/ وتزداد 135 ريال بشكل سنوي.

في المرتبة الوظيفية الثانية: تبدأ براتب 3430 ريال، وتزداد بقيمة 165 ريال كل عام.

أما المرتبة الوظيفية الثالثة: تبدأ بقيمة 3495 ريال، وتزداد بقيمة 190 ريال سنويا.

وفي المرتبة الوظيفية الرابعة: تبدأ ب 4530 ريال، ويوجد علاوة 230 ريال سنويا.

في المرتبة الخامسة: تكون بدايتها براتب 5240 ريال، وترتفع بقيمة 265 ريال كل 12 شهر.

كذلك الأمر بالنسبة إلى المرتبة السادسة: تبدأ بمبلغ 6065 ريال، وذلك وفق علاوة 305 ريال لكل سنة.

أما سلم رواتب المتقاعدين في المرتبة السابعة: نجد أنه يحصل على 7010 ريال، بزيادة 365 ريال كل عام.

وفي المرتبة الثامنة: تكون في البداية براتب 8010 ريال، وتزيد 415 ريال كل سنة.

أما المرتبة التاسعة: تكون في الدرجة الأولى 9275 ريال، بمقدار 470 ريال كل سنة.

وفي المرتبة العاشرة: الراتب الأول يكون 10275 ريال، أي بزيادة 510 ريال بشكل سنوي.

وفي المرتبة الحادية عشر: يكون الراتب 11815 ريال، ويرتفع كل سنة بمبلغ 530 ريال عدا آخر عام لا يكون فيه زيادة.

وجدول رواتب المتقاعدين للمرتبة الثانية عشر والأخيرة: تكون بداية الراتب ب 13435 ريال، وتتوالى في الزيادة بشكل سنوي بمقدار 570 ريال، عدا آخر عامين، لا يوجد فيهم أي زيادات.

حقيقة زيادة معاش التقاعد

يفضل بعض المتقاعدين زيادة الرواتب بسبب الغلاء الذين يعانون منه، ولكن لم تبت مؤسسة التأمينات في هذا الأمر، وخاصة الفئات التي تحصل على رواتب 1750 ريال من سلم رواتب المتقاعدين 1444، ونظرا لتفادي حدوث أي عجز لا يمكن تفعيل هذه الزيادة في الوقت الحالي، لذلك لا صحة لما يتردد عن إقرار المؤسسة العامة للتقاعد أي زيادة بخصوص راتب التقاعد.