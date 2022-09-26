كيف أغير الرقم السري منصة مدرستي 1444 واحد من أهم الاسئلة التي تتردد كثيرًا خلال الفترة السابقة حيث تقدم منصة مدرستي العديد من الخدمات التعليمية التي تستهدف كافة المراحل الدراسية في جميع المواد الدراسية وقد حققت المنصة نجاحًا كبيرًا للغاية من خلال تعليقات الطلبة.

تستهدف منصة مدرستي تقديم الكثير من المعلومات والأسئلة التي تتيح للطالب التعرف على أكبر قدر من المعلومات في المناهج الدراسية وبنك للأسئلة وتقدم المنصة أيضًا العديد من الخدمات لكل المستخدمين منها كيف أغير الرقم السري منصة مدرستي 1444 والتي يرغب في التعرف على طريقتها العديد من الطبة والطالبات كما نتعرف أيضًا على كيف أسوي حساب جديد على منصة مدرستي 1444.

كيف أغير الرقم السري منصة مدرستي 1444

يمكنك أن تقوم بتغيير الرقم السري منصة مدرستي عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول على الصفحة الرسمية منصة مدرستي.

الدخول على حساب مايكروسوفت الذي قمت بالتسجيل من خلاله في المنصة.

تسجيل كلمة المرور التي ترغب في تغييرها.

الانتقال إلى لوحة التحكم الخاصة بحساب مايكروسوفت.

النقر على خانة تغيير كلمة المرور.

سجل كلمة المرور الأولى في المكان المخصص لها.

سجل كلمة المرور الجديدة في الخانة المخصصة لها.

أعد كتابة كلمة المرور الجديدة للتأكيد في الخانة الخاصة بها من أجل التأكيد.

الضغط على خانة ارسال.

سوف يتم تسجيل خروج من على كافة الأجهزة الخاصة بك يمكنك إعادة تسجيل الدخول مرة أخرى باستخدام كلمة المرور الجديدة.

وبتلك الطريقة التي وضحناها نكون قد بينا كيف أغير الرقم السري منصة مدرستي 1444 بالخطوات.

حل مشكلة فقد كلمة السر منصة مدرستي 1444

يعاني البعض من مشكلة فقد كلمة السر منصة مدرستي وبذلك لا يستطيع تسجيل الدخول على المنصة وهذه المشكلة يمكن حلها عن طريق اتباع الخطوات التالية: