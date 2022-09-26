نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاااااجل.. إيداع رواتب التقاعد في الحسابات البنكية لشهر سبتمبر 2022/صفر 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت المؤسسة العامة للتأمينات بالإعلان عن إيداع رواتب التقاعد في كل الحسابات البنكية في كل حسابات المستفيدين لشهر صفر لسنه 1444، وشهر سبتمبر لعام 2022، ويجب علي كل المستفيدين التحقق منه عن طريق المعاملات الإلكترونية للحساب البنكي، وقد قامت المؤسسة بتوضيح ذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير تويتر وذلك لتنبيه كل المواطنين بعد التساؤل المستمر الفترة الأخيرة عن الموعد الاخير للإيداع، وأشارت بأنه سيكون يوم 25 من كل شهر ميلادي.

إيداع رواتب التقاعد فى الحسابات البنكية للمستفيدين دفعه شهر سبتمبر 2022

قد أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد عن خبر سار لجميع المستفيدين، لكلا المديين والعسكريين بإيداع الرواتب الشهرية في الحسابات البنكية لشهر صفر وشهر سبتمبر، وسوف يبدأ الصرف في صباح يوم الاثنين 26 من سبتمبر لعام 2022، ويمكن للمواطنين سحب المبالغ المالية من بنك الرياض أو بنك الراجحي من أحد الفروع المتاحة في المملكة العربية السعودية، وبذلك يمكن للمستفيدين

عبر الموقع الإلكتروني والاستعلام عن نزول المبالغ المالية في الحسابات البنكية الخاصه بهم.

استعلام عن راتب التقاعد فى الحسابات البنكية للمستفيدين دفعه شهر سبتمبر 2022

اوضحت المؤسسة العامة للتقاعد عن طريقة الاستعلام عن راتب التقاعد لشهر سبتمبر الجاري، وذلك على أن يقوم المستفيد باتباع بعض الخطوات لمعرفة كيفية الاستعلام عن نزول الرواتب في الحسابات الخاصه، وتتمثل هذه الخطوات في الآتي وهي:

في البدايه يجب الدخول إلى الصفحة الرئيسية الخاصة بالمؤسسة العامة للتقاعد.

ثم النقر على المستحقات التقاعدية.

وبعد ذلك يتم إدخال جميع البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية الوطنية والسجل المدني الخاص بالتقاعد للمستفيد.

ثم النقر على التحقق من الرمز المرئي.

بعد ذلك يتم النقر على كلمة الاستعلام.

و بهذا يتم فتح نافذة جديدة يوجد بها العديد من التفاصيل الخاصة باستحقاق المعاش.

هل نزل راتب التقاعد اليوم.

يمكنه للمواطنين التاكد او الاستعلام عن المبلغ المالي المستحق من خلال حاسبة التقاعد الشهري وذلك عبر الصفحة الرسمية الخاصة بالمؤسسة، وبهذا سوف يتم توضيح المبلغ المستحق للمستفيد.