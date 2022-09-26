هنا .. رابط منصة تراضي تسجيل دخول taradhi.moj.gov.sa لحل النزاعات الكترونياً عبر وزارة العدل

التسجيل في منصة تراضي تعد من أهم الأشياء التي يجب معرفتها، وزارة العدل تقدم الكثير من الخدمات الإلكترونية لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة السعودية، وتعتبر منصة تراضي من أهم المنصات الإلكترونية التي تعمل على الوصول لتسوية ترضى كافة أطراف النزاع، من خلال هذا المقال سوف نتحدث عن كيفية التسجيل في منصة تراضي الإلكترونية وأهم ما يميزها تتابعوا معنا.

منصة تراضي

منصة تراضي الإلكترونية تعمل على تفعيل المصالحة داخل وزارة العدل، يستطيع جميع أطراف الدعوى و المصلحين المسجلين و مصلحي وزارة العدل من الالتقاء الافتراضي أو الواقعي، وتفعيل عملية المصالحة من أجل الوصول إلى حل يرضي كافة أطراف النزاع، من خلال إجراءات مؤتمنة منذ بداية تقديم الطلب للمصالحة وحتى النهاية، وذلك عن طريق تقديم إجراءات عملية التراضي من قبل المصلح، عبر منصة تراضي وزارة العدل ويعطى كل منهم وقت من أجل إبداء رأيه، ويقوم المصلح بعمل جلسات لكل طرف منفردة، من أجل تحقيق التقدم من خلال تبادل العروض من أجل حل النزاع عبر مشاركة الأطراف، وبعد التوصل لتسوية يتم تدوين كافة الشروط التي تم الاتفاق عليها، ويقوم أطراف النزاع بالتوقيع عليها، وفي حالة عدم الحصول على تسوية يجوز الاتفاق على حل بديل مثل التحكيم أو القضاء، وذلك يوفر بيئة لجميع الأطراف تكون أمنة من أجل مناقشة النزاع الخاص بهم بكل خصوصية.

مزايا منصة تراضي

تتسم منصة تراضي بالكثير من المزايا من أهمها ما يلى:

تعد وثائق الصلح التي تصدر من منصة تراضي عقب اعتمادها رقمياً من قبل الأطراف و من مركز المصالحة تكون سندات تنفيذية.

عملية المصالحة تكون بإجراءات رقمية من أجل تسهيل مداولة النزاع، ويتمكن المتنازعين من الوصول إليها بعد اختصار المدة لإنهائه، ويمكن عمل طلب مصالحة بصورة مباشرة بدون حكم من خلال منصة تراضي الكترونياً.

يتم إنهاء النزاع في وقت قياسي وبرضى كل الأطراف من غير حضورهم.

تتميز جلسات المصالحة بالسرية، ويتم التوصل لتسوية مرضية للجميع، ويتم تسجيل الوثيقة للصلح.

رابط التسجيل في منصة تراضي

أتاحت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية التسجيل في منصة تراضي كونك طالب للصلح أو التسجيل كمصلح، ويستطيع الراغبين قي التقدم في المنصة من تسجيل خدمات الصلح، بالإضافة إلى تستطيع الجهات التي ترغب في تقديم خدمات للصلح و مكاتب الصلح في التسجيل في منصة تراضي الإلكترونية، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالمنصة.

ويمكنكم الدخول الآن على رابط منصة تراضي والبدء في اجراءات تسجيل الدخول الالكتروني.