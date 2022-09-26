نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل الآن: بدء ايداع راتب التأهيل الشامل لشهر سبتمبر وماذا تفعل في حالة عدم الإعانة في حسابك في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعلن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن البدء في ايداع راتب التأهيل الشامل لشهر سبتمبر الحالي والذي يوافق شهر صفر في حسابات المستفيدين البنكية، وقد حددت الوزارة موعد معين من قبل نزول رواتب التأهيل الشامل وسوف يكون يوم السادس والعشرين من كل شهر ميلادي، و أوضحت الوزارة أن المستفيدين يمكنهم بسهولة صرف رواتبهم مباشراً بعد تلقي رسالة الإيداع الخاصة بالبنك.

ايداع راتب التأهيل الشامل

أعلنت وزارة الموارد البشرية أنه سوف يتم في الوقت الحالي إيداع جميع رواتب التأهيل الشامل في حسابات المستفيدين المسجلين في الوزارة، والمطبق عليهم شروط الأهلية الخاصة بهم وذلك لضمان وصول الدعم لجميع الفئات الأكثر استحقاقاً، وهذا لان الوزارة تهدف إلى توصيل الدعم لجميع الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بهدف تحسين أوضاعهم المالية في الظروف الاقتصادية الحالية، و الوزارة تقوم بصرف الرواتب لهذه الفئات بمبلغ معين وذلك وفقاً لشروط استحقاقه التي تطبق عليه، والتي منها سوف يتم تقدير مبلغ مالي معين يتم إيداعه في 26 من كل شهر ميلادي في حسابه البنكي.

كيفية الاستعلام عن راتب التأهيل الشامل

يمكن الاستعلام عن راتب التأهيل الشامل عن طريق الموقع الالكتروني للوزارة، للتعرف على مبلغ الاستحقاق المالي المقدر لك شهرياً وهذا يتم عن طريق اتباع الخطوات التالية :

اولا ادخل على الرابط المباشر التابع وزارة الموارد البشرية.

ثانياً قم باختيار الخدمات الالكترونية من الصفحة الرئيسية التي سوف تظهر أمامك.

وبعدها ادخل على خدمات وكالة الرعاية.

ثم قم بكتابة كل البيانات المطلوبة في الخانات الفارغة.

بعد ذلك قم باختيار نوع الإعاقة المالية.

ثم قم بالضغط على الرمز الخاص بالتحقق البشري.

ثم في النهاية انقر على كلمة عرض.

ماذا تفعل في حالة عدم نزول الاعانة في حسابك؟

في هذه الحالة يكون هناك خيارين:

الأول: هو التأكد من نزول الإعانات في كل الحسابات بوجه عام لكل المستفيدين ثم يكون من الأفضل الاتصال بخدمة العملاء.

الثاني: هو ربما تكون هناك مشكلة في حسابك الخاص او يكون هناك خطأ في بياناتك وتحتاج إلى تحديث.