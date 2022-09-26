عاااجل من وزارة التعليم السعودية تزف بشرى سارة للطلاب بعد 20 يوم من الآن حسب التقويم الدراسي 1444 وحقيقة إلغاء الفصل الدراسي الثالث

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي عن التقويم الدراسي الذي يشمل كافة العطلات الرسمية، وذلك للتيسير على الطلاب معرفة اوقات الاجازات القادمة وعدد الأيام وذلك بالتاريخ “الهجري والميلادي”، حيث انقضت إجازة الفصل الدراسي الأول لهذه السنة الدراسية 1444 هـ و 2022 وكانت “إجازة اليوم الوطني السعودي”، والتي كانت يوم الأربعاء الماضي الموافق 25\2\1444 هـ، ويوم 21\9\2022 حيث أن وزارة التعليم تنشر خبر سار للطلاب بعد 20 يوم من الآن حسب التقويم الدراسي لعام 2022، والتي سوف نوضح تفاصيلها من خلال المقال في السطور القادمة.

بشرى سارة للطلاب

حيث اعلنت وزارة التعليم عن بشرى سارة للطلاب وذلك بعد 20 يوم حيث أوضحت وزارة التعليم عن عطلة نهاية أسبوع طويلة والتي شوفت ستبدأ يوم 16 من شهر أكتوبر لعام 2022 بتاريخ 19\3\1444، ثم تليها آخر إجازة في الفصل الدراسي الأول في جميع المراحل التعليمية الابتدائي، والمتوسط، والثانوي، وسوف تكون اجازة بتاريخ “10 نوفمبر 2022 وبتاريخ “16\4\1444 أما بالنسبة لموعد انتهاء دراسة الفصل الأول في العام الجاري سوف تكون في تاريخ الرابع والعشرين من شهر نوفمبر 2022 ويوم 30\4\1444، وذلك سكون حسب التقويم الدراسي لتمتد الفترة لمدة 10 أيام.

حقيقة إلغاء الفصل الدراسي الثالث 1444 هـ

كان هناك عدد كبير من التساؤلات والاستفسارات حول موعد الفصل الدراسي الأخير بالعام الجاري، حيث يطالب اطلاب وأولياء أمور بتوضيح حقيقة هذا الخبر و هو إلغاء الفصل الدراسي الثالث 1444 هـ، ولكن وزارة التعليم قامت بالتوضيح و بالرد عليهم من خلال الموقع الرسمي عبر الانترنت ومن خلال حساب الوزارة الموثق عبر موقع التواصل التويتر، وأكدت أن كل هذا يعتبر شائعة وليست بحقيقة، وحثت الوزارة أولياء الأمور بعدم الانشغال بهذه الإشاعات والأقاويل التي لا صلة لها بالحقيقة وأن أي أخبار حول الدراسة يجب اخذها من موقع الوزارة الرسمي والموثوق.