نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر [العد التنازلي] موعد صرف الضمان الاجتماعي دفعة أكتوبر 2022 sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نترقب معكم موعد صرف الضمان الاجتماعي، حيث يبحث المئات من المواطنين المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي المطور الذي تقدمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمئات الآلاف من الأسر بشكل شهري، حيث يتساءل المواطنون على منصة التواصل الاجتماعي تويتر عن موعد نزول الأهلية لشهر أكتوبر 2022 الموافق شهر ربيع الأول 1444، وكذلك كم باقي على صرف راتب الضمان في البنوك في المملكة العربية السعودية، حيث سنتابع معكم آخر المستجدات بخصوص روابت الشهر الجديد التي يتبقى عليها أيام قليلة، فتابعوا للتفاصيل في ثقفني.

آخر أخبار الضمان المطور

ونستعرض معكم آخر الأخبار التي وصلتنا بخصوص الضمان الاجتماعي المطور، حيث انتشرت مشكلة تعليق منصة الدعم والحماية الاجتماعية الشهير ب موقع الضمان المطور في الأيام الأخيرة، وخاصة بين الأشخاص الذين يقومون بالتسجيل من الضمان القديم على النظام المطور، حيث تابعنا معكم طريقة التسجيل على الضمان المطور في ثقفني.

حيث تظهر رسالة مفادها نعتذر يوجد حاليا ضغط على المنصة الرجاء المحاولة في وقت لاحق، وهذه الرسالة كما نعلم فهي سببها تقديم آلاف المستفيدين من معاش الضمان الإجتماعي القديم على الضمان الجديد قبل ما يروح عليهم، حيث ان الانتقال لا يتم تلقائيا كما أشيع بين المواطنين، ولكن يجب التسجيل وآخر يوم القادم.

موعد صرف الضمان الاجتماعي

ومن ضمن الاسئلة المنتشرة في البحث في جوجل من العديد من الأشخاص هو متى مواعيد صرف الدفعة الجديدة في نظام الضمان الاجتماعي المطور، حيث كما نعلم فقد أعلنت الوزارة أنها قامت بعمل تحديد موعد إيداع رواتب النظام ليكون في مطلع كل شهر ميلادي مع الضمان القديم، وهذا بدأ من شهر محرم للعام 1444.

وبالنسبة إلى الدفعة الجديدة المخصصة لشهر اكتوبر 2022 ميلادي أو ربيع الأول 1444 هـ فإن موعد يوم 1 سيكون السبت وهو اجازة رسمية سواء في البنوك أو الوزارة، وهذا ما يعني أنه وبنسبة كبيرة جدا سيتم الصرف في اليوم التالي:

يوم الأحد 2 أكتوبر 2022، الموافق ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هـ.

ولن يتم الصرف قبل ذلك بكل تأكيد حيث كما نعلم فإن الوزارة تتأخر في إصدار الاهليات.

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متى اهليات برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي

وبالنسبة إلى موعد صدور الاهلية المتعلقة بالشهر الجديد، والتي ينتظرها الآلاف من المواطنين من كل شهر إلى شهر وهذا لمعرفة نتيجة الاهلية التي تتغير لدى الكثير من الأشخاص كل شهر، حيث إنه من الأمور المتعارف عنها أن الوزارة تتابع تحديث بيانات المستفيدين أولا بأول، وفي حالة اذا لم تنطبق الشروط تتحول الحالة من مؤهل غلى غير مؤهل.

حيث يعد الراتب الذي يتم تقديمه من الضمان عاملا أساسيا في استكمال حصول على المواطن على احتياجاته الأساسية، وخاصة بعد زيادة مبالغ الضمان وحساب المواطن التي تستفيد منها الملايين من الأفراد والأسر في المملكة، وهذا في إطار مواجهة الدولة لأزمة غلاء الأسعار العالمية.

استعلام اهلية صرف الضمان الاجتماعي شهر ربيع الاول 1444

ونتوقع وبنسبة كبيرة أن تظهر الاهليات في خلال اليومين القادمين، وهذا على يوم 29 سبتمبر 2022 أي على يوم الخميس القادم على الأكثر، حيث كما نعلم فإن الوزارة تطلق الأهلية قبل الرواتب بيومين لاعطاء فرصة للمعترضين تقديم اعتراضاتهم، وفي حالة قبولها يتم الصرف لهم، وفي حالة نزول اهلية دفعة ربيع الاول 1444 للمستفيدين، تستعلمون عنها كما يلي:

اذهب إلى بوابة الدعم والحماية في تاريخ يوم النزول بالإعلان عن موعد صرف الضمان الاجتماعي sbis.hrsd.gov.sa .

. ثم ادخل رقم الهوية وكلمة المرور او انقر على تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني .

. بعدها اضغط على الاهلية والاستحقاق.

تجد آخر شهر (دفعة اكتوبر 2022 ربيع الأول 1444) تم التحقق بنجاح.

ثم تجد حالة الأهلية، وكذلك المبلغ الذي من المفترض أن ينزل لك.

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