للسعوديين 50 ألف ريال بالتقسيط بدون كفيل وبلا تحويل راتبك عبر إمكان الراجحي

يتساءل الكثير من المواطنين السعوديين عن التمويل الشخصي الميسر التابع إلى شركة إمكان في السعودية بسبب ما تقدمه الشركة من مميزات تمويلية متعددة ومنها الحصول على التمويل الشخصي بموافقة سريعة بدون كفيل أو ضامن حتى مبلغ خمسون ألف ريال سعودي كحد أقصى للتمويل الشخصي بالشركة بالتعاون مع مصرف الراجحي السعودي كذلك تقدم شركة إمكان أفضل تمويل ميسر مطابقًا مع أحكام اللجنة الشرعية الإسلامية بالمملكة ولكن يعطى هذا التمويل الشخصي الميسر بعد تطبيق الشروط والأحكام المطلوبة لكي يحصل العميل السعودي على تمويل بالتقسيط بدون كفيل وبلا تحويل راتبك الشهري حتى أربعة وعشرون شهر على الأكثر بموافقة من شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية.

الضوابط اللازمة للموافقة على طلب التمويل الميسر عبر إمكان الراجحي

التمويل الشخصي الميسر الذي يطلق عليه حاليًا أسم التمويل المُصغر للأفراد عبر شركة إمكان يتراوح من 2000 ريال حتى 50,000 ريال سعودي بالتقسيط الشهري من سنه حتى سنتين على الأكثر بموافقة فورية وسريعة بدون كفيل وبلا تحويل للراتب الشهري ولكن للحصول على ذلك التمويل الشخصي لابد من تطبيق كافة الإجراءات والشروط المطلوبة:

شركة إمكان بالتعاون مع بنك الراجحي تطلب توفير فترة خدمة عمل تبدأ من ستة أشهر فأكثر من العاملين في القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية.

كذلك التمويل الشخصي الميسر يطلب توفير السجل الائتماني الجيد من جميع العملاء السعوديين المتقدمين على تمويل إمكان الراجحي بالمملكة.

لابد من توفير دخل ثابت شهري يبدأ من 4 آلاف ريال سعودي فأكثر من ذلك للموافقة على التمويل الميسر لدى شركة إمكان.

يحتاج إيضًا التمويل الميسر عبر شركة إمكان توفير العمر المناسب للتقديم الإلكتروني الذي يبدأ من 25 عام فأكثر من ذلك حتى 60 عام.

مزايا التمويل الشخصي الميسر عبر إمكان الراجحي بالمملكة

عند التقديم الإلكتروني على تمويل إمكان التابع إلى مصرف الراجحي لابد من توفير جميع الضمانات والشروط المطلوبة للموافقة السريعة على هذا التمويل كذلك لكي يحصل العميل المتقدم السعودي على كافة المميزات المتاحة للأفراد ومنها الحصول على التمويل الشخصي المُصغر بدون كفيل غارم وبلا تحويل الراتب الشهري بفترة سداد طويلة الأجل حتى أربعة وعشرون شهر كحد أعلى للسداد لذلك سوف نوضح للجميع كافة المزايا التمويلية من خلال شركة إمكان: