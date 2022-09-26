نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 20,000 ريال أسرع تمويل شخصي بدون كفيل أو ضامن بالتقسيط بدون رسوم في المقال التالي
هناك العديد من العملاء الذي يرغبون في الحصول على التمويل الشخصي المناسب لهم الذي يتميز بمزايا مختلفة عن باقي الشركات التمويلية في المملكة سواء كان العميل المتقدم سعودي الجنسية أو مقيم من الجنسيات الأخرى بالسعودية ومن أهم تلك التمويلات الإجتماعية المتوفرة للأفراد في الوقت الراهن هو التمويل الشخصي الأصغر المتاح الآن عبر شركة اليسر للإجارة والتمويل التي تمنح صاحبه الحق في الحصول على تمويل شخصي نقدي بموافقة فورية وسريعة بعد تطابق جميع الضوابط الواجبة للتمويل ومن ضمنها الإلتزام بالمبلغ التمويلي المسموح بيه حيث يقدم التمويل بمبلغ عشرون ألف ريال سعودي كحد أقصى للسعودي أما المقيم يقدم له التمويل حتى عشرة آلاف ريال سعودي ولكن لكافة العملاء بميزة عدم إحضار موافقة الضامن أو كفيل الغارم السعودي لذلك عند التقديم لابد من توفير كافة الشروط للحصول على قرض بدون كفيل وبلا رسوم بالتقسيط الشهري لمدة لا تزيد عن ستة وثلاثون شهر على الأكثر بموافقة عن طريق اليسر للتمويل بالمملكة.
كافة الشروط الأساسية للحصول على قرض بدون كفيل لدى شركة اليسر
لكي يحصل العميل المتقدم السعودي الجنسية على موافقة عند طلب التمويل الشخصي الأصغر عن طريق اليسر للإجارة والتمويل لابد من توفير جميع الضمانات والشروط الواجبة للحصول على التمويل بكافة مميزاته بعد موافقة الشركة لذلك سوف نوضح للجميع اليوم أهم الشروط والضوابط المطلوبة للموافقة الفورية على هذا التمويل كالتالي:
- شركة اليسر للتمويل وفرت التمويل الأصغر بدون الحاجة إلى كفيل ولكن بشرط أن يكون المتقدم يبلغ من العمر 22 عام فأكثر من ذلك حتى 60 عام.
- يجب توفير مدة خدمة عمل لا تقل عن 3 أشهر للعاملين في القطاع الحكومي أو شبة حكومي أو الخاص في أراضي المملكة.
- لابد من توفير إيضًا الدخل الشهري المحدد الذي يساوي على الأقل 5000 ريال سعودي لدى شركة اليسر للتمويل.
كافة مميزات التمويل الشخصي الأصغر بالشركة عام 1444
هناك العديد من الخصائص التمويلية المتوفرة عند طلب التمويل الشخصي الأصغر المقدم من خلال شركة اليسر للإجارة والتمويل لذلك سوف نوضح لكم اليوم جميع المزايا التي يمكن الحصول عليها سواء كان العميل المتقدم سعودي الجنسية أو مقيم بالسعودية إيضًا ولكن للحصول على ذلك التمويل الشخصي لابد من تطبيق كافة الإجراءات والشروط الواجبة للتمويل والمعلن عنها لدى شركة اليسر في المملكة:
- التمويل الشخصي الأصغر بدون كفيل غارم سعودي الجنسية عبر شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية.
- كذلك التمويل لجميع العملاء السعوديين والمقيمين في المملكة بدون دفع أي رسوم عليه.
- إيضًا التمويل الشخصي بفترة سداد مرنة لجميع العملاء حتى ستة وثلاثون شهر كحد أقصى عند السداد.
- يمتاز التمويل بأنه مطابق مع أحكام الدين الإسلامي في أراضي المملكة.
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