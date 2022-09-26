الدوام الشتوي للمدارس السعودية 1444 متي يبدأ هذا العام 2022/2023

يتساءل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية عن موعد بدء الدوام الشتوي للمدارس الخاص بالعام الدراسي الجاري 1444هـ – 2022م، حيث أننا على موعد مع فصل الشتاء قريبًا ويختلف الشتاء عن الصيف والفصول الأخرى في أن فترة النهار به قصيرة ويأتي الليل سريعًا ولذلك يتساءل الطلاب عن ما إذا كان هناك اختلاف في موعد بدء اليوم الدراسي والعودة من المدارس وهذا ما سنقوم بتوضيحه لكم بشكل مفصّل في مقالنا اليوم.

موعد بدء الدوام الشتوي للمدارس في السعودية لعام 1444هـ

كشفت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عن موعد بدء الدوام الشتوي في العام الدراسي الجاري 1444هـ – 2022م وكان:-

من المقرر أن يبدأ الدوام الشتوي في يوم الأحد الموافق الواحد والثلاثين من شهر أكتوبر 2022م أي فيما يوافق بالتقويم الهجري يوم الخامس من شهر ربيع الآخر لعام 1444هـ.

ويستمر الدوام الشتوي حتى يوم الأربعاء الموافق الثاني والعشرين من شهر مارس لعام 2023م أي الثلاثين من شهر شعبان لعام 1444هـ.

ويعود الدوام الصيفي مرة أخرى بدءًا من يوم الأربعاء الموافق السادس والعشرين من شهر أبريل 2023م أي السادس من شوال 144هـ.

والدوام الصيفي يستمر حتى نهاية العام الدراسي 1444هـ وذلك في يوم الثاني والعشرين من يونيو 2023م حتى الرابع من ذي الحجة 1444هـ.

ما هو فترة الدوام الشتوي في المملكة العربية السعودية؟

وبالنسبة إلى الأشخاص التي تتساءل أساسًا عن ما هو الدوام الشتوي ولا تعرف عنه شيء، فيمكننا القول بأن الدوام الشتوي هو تأخير ساعة كاملة بحيث كل الأذانات تختلف عن موعد أذانها وتقصر فترة النهار وتصبح فترة الليل طويلة في كل قطاعات السعودية وبالتالي يصبح النهار أقصر، ويستمر ذلك حتى بداية فصل الصيف من جديد وبالتالي يتم تقديم هذه الساعة مرة أخرى، وهذا التغيير في المواقيت يتم في العام الواحد مرتين فقط، وفي هذا الأمر جزء إيجابي كبير جدًا حيث أن الطلاب ينهوا يومهم الدراسي في وقت مبكر ويتثنى لهم الليل في فترة طويلة جدًا للدراسة واستغلال الوقت.