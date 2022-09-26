jobs.sa تقديم الجوازات 1444 “أبشر للتوظيف” شروط وخطوات التقديم في وظائف الجوازات للرجال

تكاثفت عمليات البحث عن رابط تقديم الجوازات 1444، بعد أن أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي في وزارة الداخلية عن فتح باب التسجيل في وظائف المديرية العامة للجوازات بالمملكة السعودية على رتبة جندي للرجال، على أن تبدأ عملية التقديم والتسجيل في يوم السبت الموافق 24 سبتمبر 2022 / 28 صفر 1444هـ من خلال الدخول مباشرة على رابط موقع منصة أبشر للتوظيف، وسوف يستمر التسجيل حتى يوم الخميس 29 سبتمبر 2022 والذي يوافق 3 ربيع الأول 1444، ومن خلال التقرير التالي سوف نشرح لكم شروط وخطوات التقديم في وظائف الجوازات.

تقديم الجوازات 1444

اعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بمصلحة الجوازات بالمملكة العربية السعودية عن شروط تقديم الجوازات 1444 للرجال عبر منصة أبشر للتوظيف، وجاءت تلك الشروط على النحو التالي:

أولا يجب أن يكون الشخص المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة من المملكة أو ما يعادلها .

كما يجب أن يكون المتقدم سعودي الأصل والجنسية ولكن يستثنى من ذلك من نشأ مع أهله أثناء خـدمة الدولة في خارج المملكة.

يلزم أن يتحلى المتقدم بحسن السيرة والسلوك والسمعة

لا يقبل من كان محكوم عليه بأي إدانة في جـريمة مخلة بالأمانة أو الشرف .

يجب أن لا يكون المتقدم قد سبق له التعيين في أي وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية.

يجب أن لا يكون قد انتهت خدمات المتقدم من أحد الكليات أو المعاهد العسكرية لأي سبب

يجب أن تكون الهوية الوطنية للمتقدم سـارية الصلاحية في وقت التقديم.

لابد أن يجتاز المتقدم الفحص الطبي والمقابلة الشخصية وجميع واختبارات القبول بنجاح

يجب ألا يكون متزوجاً من غير سعودية .

طريقة تقديم الجوازات 1444 للرجال

بطريقة سهلة يمكن تقديم الجوازات 1444 لكل رجل يرغب في الحصول على وظيفة في الجوازات من خلال الدخول على موقع أبشر الإلكتروني واتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع أبشر توظيف في بداية الامر.

في بداية الامر. بعد ذلك يجب الضغط على قائمة الوظائف، ومنها يتم اختيار الوظيفة المطلوبة في مصلحة الجوازات.

يجب قراءة كافةالشروط المتعلقةبالتقديم والضغط على مربع الموافقة على تلك الشروط.

ومن ثم يجب الضغط على أيقونة تقديم الطلب مع إدخال البيانات الشخصية المطلوبة والتي تتمثل في: رقم الهوية الوطنية الخاصة بالمتقدم، وتاريخ الميلاد الهجري، الحالة الاجتماعية، جنسية الأم، رقم هوية الأب، رقم جوال صاحب الطلب.

إدخال البيانات المطلوبة للتقدم على وظائف الجوازات، ثم الضغط على أيقونة حفظ.

النقر على مربع تقديم الطلب

طباعة الطلب من خلال الضغط على طباعة.

مُتوفر الان امكانية التقديم على وظائف الجوازات للرجال عبر منصة ابشر الالكتروني التابعة للحكومة السعودية، حيث تُعد منصة ابشر هي واحدة من المنصات الالكتروني التي يتوفر خلالها الكثير من الخدمات التي تُسهل على المواطنين الاستفادة من هذة الخدمات بشكل الكتروني، وبإتباع الخطوات السابقة يمكن التقديم على وظائف الجوازات من خلال منصة ابشر للتوظيف.