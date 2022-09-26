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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحديث بيانات التأهيل الشامل وأهم شروط التأهيل الشامل 1444هـ – 2022م في المقال التالي
إلى كل الأشخاص التي تتساءل بشأن طريقة تحديث بيانات التأهيل الشامل والاستعلام عن الإعانة المقدمة لعام 1444هـ – 2022م نقدم لكم هذا المقال بشكل خاص، حيث أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية تأتي على رأس الوزارات من حيث الأهمية والخدمات العظيمة التي تقدمها، و يوفر الموقع الإلكتروني للوزارة خاصية تحديث البيانات الخاصة بالتأهيل الشامل إلكترونيًا من منزلك بدون حتى أن تتكلف عناء الذهاب إلى مقر الوزارة.
طريقة تحديث بيانات التأهيل الشامل 1444هـ – 2022م
يمكنكم تحديث بياناتكم الخاصة بالتأهيل الشامل والاستعلام عن الإعانة المقدمة للعام الجاري 1444هـ من خلال اتباع الخطوات التالية:-
- قم أولًا بالدخول على الرابط الخاصة بموقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية الإلكتروني الرسمي.
- بعد ذلك قم بالنقر على زر “الخدمات الإلكترونية” وهو خيار ضمن القائمة الكبيرة الموجودة على صفحة الموقع الرئيسية.
- اكتب كل البيانات الخاصة بك على الموقع من أجل الدخول إلى حسابك عليه وبعدها اختر أيقونة “الإعانة المالية للأشخاص من ذوي الإعاقة”.
- بعدها قم بالنقر على أيقونة “تحديث بيانات التأهيل الشامل” وأرفق كل البيانات والمعلومات الخاصة بالتحديثات التي ترغب فيها وكذلك الصور والمستندات ثم انقر أخيرًا على أيقونة “حفظ الطلب”.
أبرز شروط التأهيل الشامل 1444هـ – 2022م
- يجب أن يكون الشخص المستفيد من خدمة التأهيل الشامل لديه تقرير يوضح إعاقته ويجب أن يكون تقرير ساري الصلاحية.
- ويشترط أن يكون مواطن سعودي الجنسية أو مقيم داخل السعودية ولديه بطاقة تنقل وفي كل الحالات يجب أن تكون إقامة المواطن الدائمة داخل المملكة العربية السعودية.
- تقديم الهوية الوطنية الشخصية للمستفيد ويجب ألا يزيد عمر الشخص المتقدم على التأهيل عن 60 عام.
- عملية تقييم الإعاقة يجب أن تكون تمت من قبّل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية ولديه تسجيل في القوائم الخاصة بالوزارة.
- عدم استفادة المستفيد من أي دار إيواء داخل السعودية وخاصة الوزارة ويجب أن تكون إعاقته موجودة في برنامج التأهيل الشامل.
- الراتب الشهري للمستفيد يجب ألا يزيد عن 4 آلاف ريال سعودي ومدة إقامته في المراكز التأهيلية يجب ألا تزيد عن ستة أشهر.
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