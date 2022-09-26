الإعلان عن وظائف خالية للمحاسبين في السعودية بمرتب مجزي – التقديم من هنا

رياض - احمد صلاح - يسعى الكثير من الشباب في الحصول علي وظائف خالية، ولذلك ترتفع عمليات البحث كل يوم وبصفة مستمرة حولها باستخدام المحرك جوجل.في هذا السياق بقدم موقع “ دوت الخليج” مجموعة من الوظائف الخالية في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والتي سوف نستعرضها فيما يلي:
محاسب مالى
اسم الشركة New star
مقر العمل الزلفي – المملكة العربية السعودية
العمالة المطلوبة 1
مستوي الخبرة إدارة عُليا
سنين الخبرة 10-15 سنة خبرة
الجنس المطلوب ذكر
اللغة الانجليزية جيد
السن المطلوب 30 – 50 سنة
الحاسب الآلي جيد جدا
المؤهل المطلوب مؤهل عالي ( كلية ادارة الأعمال / العلوم الادارية ونظم المعلومات / الادارة والاقتصاد – المالية و المحاسبة )
مايكروسوفت أوفيس جيد جدا
محاسب ملم في برامج المحاسبة
لدية الخبرة في ادارة وحساب التكاليف
متمكن في ادارة المالية وتوزيعها
لديه المعرفة في البرامج المحاسبية وتنظيمها
يعمل على برامج الاودو