أخبار السعودية

الإعلان عن وظائف خالية للمحاسبين في السعودية بمرتب مجزي – التقديم من هنا

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر الإعلان عن وظائف خالية للمحاسبين في السعودية بمرتب مجزي – التقديم من هنا والان مع التفاصيل
 

رياض - احمد صلاح - يسعى الكثير من الشباب في الحصول علي وظائف خالية، ولذلك ترتفع عمليات البحث كل يوم وبصفة مستمرة حولها باستخدام المحرك جوجل.في هذا السياق بقدم موقع “ دوت الخليج” مجموعة من الوظائف الخالية في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي  والتي سوف نستعرضها فيما يلي:

محاسب مالى

اسم الشركة New star
مقر العمل الزلفي – المملكة العربية السعودية
العمالة المطلوبة 1

مستوي الخبرة إدارة عُليا
سنين الخبرة 10-‎15 سنة خبرة
الجنس المطلوب ذكر
اللغة الانجليزية جيد
السن المطلوب 30 – 50 سنة
الحاسب الآلي جيد جدا
المؤهل المطلوب مؤهل عالي ( كلية ادارة الأعمال / العلوم الادارية ونظم المعلومات / الادارة والاقتصاد – المالية و المحاسبة )
مايكروسوفت أوفيس جيد جدا

محاسب ملم في برامج المحاسبة
لدية الخبرة في ادارة وحساب التكاليف
متمكن في ادارة المالية وتوزيعها
لديه المعرفة في البرامج المحاسبية وتنظيمها
يعمل على برامج الاودو

أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا