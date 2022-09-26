انت الان تتابع خبر يوم التأسيس السعودي بالهجري 1444.. العد التنازلي خلاص بدء اعرفوا أمته من هنا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يعتبر يوم التأسيس السعودي بالهجري 1444 من أهم الأيام الوطنية ومناسبة من أهم المناسبات التي يحتفل بها الجميع في المملكة، وهو ركز لذكرى تأسيس الإمام محمد بن سعود رحمة الله عليه، وهو من الأيام المميزة الذي يتساءل عن موعد إجازته الجميع.

إجازة يوم التأسيس لكل الطلاب

ويحتفل الجميع بيوم التأسيس وهو 22 فبراير من كل عام، وهو يكون إجازة مدفوعة الأجر لكل موظفي السعودية والطلاب الذين يحصلون على العطلة، وكشفت وزارة التعليم عن التقويم الدراسي والذي يشمل على هذه الإجازة، وهذا اليوم الهجري يكون يوم الأربعاء 2 شعبان وتحتفل به المملكة بجميع قطاعتها سواء الخاص أو العام.

وأعلنت وزارة التعليم عن جدول التقويم الدراسية 1444 وهو الذي يشمل على عطلة يوم التأسيس 22 فبراير، وأيضاً حصلوا على إجازة اليوم الوطني وهو الذي كان بتاريخ 21 و22 سبتمبر واستمر ليوم 24 السبت، وهذا بسبب تصادفه مع إجازة نهاية الأسبوع.