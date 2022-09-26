كيفية حساب نهاية الخدمة في القطاع الخاص بالسعودية من أكثر الموضوعات التي يتم تداولها داخل عمليات البحث، نظرًا لما قامت به الحكومة السعودية من تحديثات بقانون العمل الذي يكفل كافة حقوق كافة الأطراف داخل عقد العمل، وهذا ما سنقوم بالتطرق إليه داخل هذا المقال.

كيفية حساب نهاية الخدمة في القطاع الخاص بالسعودية

لكى يتم الحصول على مبلغ نهاية الخدمة من القطاع الخاص بالسعودية، فيجب الاطلاع على ما حددت اللائحة التنفيذية بخصوص ذلك الأمر، وإليكم طريقة الحساب القانونية بهذا الشكل الآتي:

العامل داخل القطاع الخاص بالسعودية يتحصل على قيمة المكافأة كاملة في حال إن اجتاز فترته داخل العمل أكثر من 15 سنة.

لكن تقل قيمة المكافأة حوالي 3/2 في حال إن اجتاز العامل فترته داخل العمل من 5 سنوات إلى 15 سنة.

وتقل مكافأة نهاية الخدمة بحوالي 3/1 في حال إن اجتاز العامل فترته داخل العمل أقل من 5 سنوات.

وتتم عملية حساب نهاية الخدمة بصورة إلكترونية من خلال الدخول المباشر لصفحة الموارد البشرية السعودية، وذلك من خلال حاسبة مكافأة نهاية الخدمة.

ثم يقوم المتقدم بالذهاب على أيقونة حاسة مكافأة نهاية الخدمة.

ومنها يقوم المتقدم باختيار نوع العقد الخاص به، وذلك مع إدخال قيمة راتبه.

ثم يقوم بإدخال سبب إنهاء خدمته، ومن هنا تأتي خطوة إدخال فترة الخدمة بالعمل.

وبعد ذلك يقوم المتقدم بالضغط على أيقونة يساوي.

شروط صرف مكافأة نهاية الخدمة

قامت الحكومة السعودية بتحديد مجموعة من الشروط الخاصة بالموافقة على صرف مكافأة نهاية الخدمة للعامل، وإليكم أبرز تلك الشروط بالصورة الآتية:

من الضروري أن يتم إنهاء التعاقد ما بين الطرفين بما نص عليه القانون.

ولابد أن يكون العامل قد مضى حوالي سنتين على أقل تقدير داخل العمل، كي يحق له طلب صرف مكافأة نهاية الخدمة.

والعامل يتحصل على قيمة مكافأة نهاية الخدمة كاملة في حالة إن كان مضى أكثر من 10 أعوام داخل العمل.

والمرأة تتحصل على مكافأة نهاية الخدمة في حال مرور 6 أشهر على زواجها، أو 3 أشهر على إنجابها.

وفي النهاية نكون قد وضحنا لكم كيفية حساب نهاية الخدمة في القطاع الخاص بالسعودية على حسب ما نص عليه قانون العمل داخل السعودية، ومن الملاحظ بأن فئة العمال داخل السعودية تضمن كافة حقوقها في حال نهاية خدمتهم، وذلك في حال طلب نهاية خدمتهم.