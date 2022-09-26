تمويل شخصي بدون تحويل راتب للمقيمين في المملكة شركة تمام تعرف على الضوابط والخطوات

تستطيع الحصول على تمويل شخصي بدون تحويل راتب للمقيمين في المملكة العربية السعودية من شركة التأمين المعروفة بالمملكة تمام، وهذه الشركة تمكن المقيمين من الحصول على التمويل دون تحويل الراتب، مع عدد من الشروط البسيطة، والخطوات السهلة، ويتميز هذا التمويل بالكثير من المميزات التي تجعله أفضل خيار، ولمعرفة التفاصيل تابع المقال.

ضوابط الحصول على تمويل شخصي بدون تحويل راتب للمقيمين

قامت شركة تمام بالإعلان عن عدد من الشروط الواجب توافرها للحصول على تمويل شخصي بدون تحويل راتب للمقيمين، ومن بين هذه الشروط التالي:

اولا يجب أن يكون الشخص المتقدم ليس لديه أي التزامات أو قروض لم ينتهي من استكمالها.

من الضروري سداد كافة الرسوم المقررة التي تحددها المنصة.

يجب أن يتم كتابة كافة التفاصيل الخاصة بالمتقدم بصورة دقيقة للغاية حتي يتم الموافقة على أهليته.

أن يتم إدراج كافة الأوارق التي تثبت صحة المعلومات الخاصة بالمتقدم.

مميزات التمويل الشخصي من شركة تمام

يمكنك الاستمتاع بمميزات القرض الشخصي من تمام، والتي من بينها التالي:

الحصول على تمويل من البنك بقيمة تبلغ ٢٥٠٠٠ ريال.

كذلك لا يتم تحويل الراتب.

أن هذا القرض من القروض الحسنة التي توافق ضوابط الشريعة الإسلامية.

كذلك أن العميل هو من يختار فترة السداد حسب رغبته، سواء على ٦ شهور أو ٣ شهور أو مدة أكبر.

كيفية التقديم على قرض تمويل بدون تحويل راتب

يمكنك التقديم والحصول على تمويل تمام من خلال تحميل التطبيق الخاص بالشركة دون الحاجة لمغادرة المنزل، من خلال اتباع التالي:

في البداية عليك تحميل التطبيق تمام.

ثم ادخال البيانات الخاصة بالدخول، وتسجيل الدخول.

بعد ذلك قم بإكمال طلب التمويل، وأرسله.

في النهاية من خلال الآيبان سيتم استخدام المحفظة الإلكترونية أو الحساب البنك لتحويل الراتب.

طريقة سداد قرض بدون تحويل راتب

يمكنك تسديد القرض من خلال اتباع التالي: