كم راتب الطيار في السعودية 1444 المدني والعسكري

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كم راتب الطيار في السعودية هو حقًا من الأسئلة التي يهتم بالإجابة عليها أي شاب سعودي يرغب في أن تكون مهنة الطيار هي مهنته المستقبلية، لا سيما أن تلك المهنة يتطلع إلى الالتحاق بها عدد كبير جدًا من الشباب لما لها من مميزات كبيرة ومتعة خاصة في ممارستها والنقل من بلد إلى أخرى بشكل دائم على مدار اليوم ، ومن خلال موقع ثقفني بالفقرات التالية، سوف يتم توضيح قيمة رواتب الطيارين في السعودية وشركة الخطوط الجوية السعودية بالتفصيل.
كم راتب الطيار في السعودية 1444
يتراوح راتب الطيار في المملكة العربية السعودية تحديدًا بين 13.6 إلى 44.4 ألف ريال سعودي، والمتوسط السائد لراتب الطيار هو 28.3 ألف ريال سعودي، وتأتي طريقة احتساب وتقدير الرواتب على النحو التالي:
- تبلغ قيمة ساعة الطيران الواحدة ما يتراوح بين 40 إلى 70 دولار.
- يمكن أن يعمل الطيار لعدد من الساعات على مدار الشهر يبلغ 75 ساعة.
- قد يحصل الطيار على مبالغ إضافية مثل بدلات السفر.
كم راتب الطيار الحربي العسكري بالسعودية
تبلغ قيمة راتب الطيار الحربي درجة ملازم أول حوالي 16.2 ألف ريال سعودي وهي كون من حوالي 88.3 ألف ريال سعودي إلى جانب 60 % من قيمة الراتب الأساسي، مع بعد الإضافات والامتيازات الأخرى ، ويزداد الراتب كلما زاد عدد سنوات الخدمة والرتبة الحربية للطيار أيضًا.
سلم رواتب الطيارين بالخطوط السعودية
لقد تم توضيح سلم رواتب الطيارين بالخطوط الجوية السعودية على النحو الموضح فيما يلي:
- راتب الطيار حديث التخرج (بدون خبرة) = 15 ألف ريال سعودي.
- راتب الطيار بعدد سنوات خبرة من 2 إلى 5 سنوات = 22.5 ألف ريال سعودي.
- وراتب الطيار الذي يمتلك سنوات خبرة من 5 إلى 10 سنوات = 30 ألف ريال سعودي.
- رواتب الطيارين بسنوات خبرة من 10 إلى 15 سنة = 36.4 ألف ريال سعودي.
- راتب الطيار بخبرة عمل من 15 إلى 20 عام = 39 ألف ريال سعودي.
- بينما راتب الطيار السعودي بعدد سنوات خبرة أكبر من 20 سنة = 42.6 ألف ريال سعودي.
- راتب الطيار الحاصل على شهادة مهنية = 19700 ريال سعودي.
- وراتب الطيار الحاص ى شهادة البكالوريوس = 31.5 ألف ريال سعودي.
- أما راتب الطيار السعودي الحاصل عى شهادة دراسات عليا (ماجستير، دكتوراه) = 41.9 ألف ريال سعودي.
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