كم راتب الطيار في السعودية 1444 المدني والعسكري

كم راتب الطيار في السعودية هو حقًا من الأسئلة التي يهتم بالإجابة عليها أي شاب سعودي يرغب في أن تكون مهنة الطيار هي مهنته المستقبلية، لا سيما أن تلك المهنة يتطلع إلى الالتحاق بها عدد كبير جدًا من الشباب لما لها من مميزات كبيرة ومتعة خاصة في ممارستها والنقل من بلد إلى أخرى بشكل دائم على مدار اليوم ، ومن خلال موقع ثقفني بالفقرات التالية، سوف يتم توضيح قيمة رواتب الطيارين في السعودية وشركة الخطوط الجوية السعودية بالتفصيل.

كم راتب الطيار في السعودية 1444

يتراوح راتب الطيار في المملكة العربية السعودية تحديدًا بين 13.6 إلى 44.4 ألف ريال سعودي، والمتوسط السائد لراتب الطيار هو 28.3 ألف ريال سعودي، وتأتي طريقة احتساب وتقدير الرواتب على النحو التالي:

تبلغ قيمة ساعة الطيران الواحدة ما يتراوح بين 40 إلى 70 دولار.

يمكن أن يعمل الطيار لعدد من الساعات على مدار الشهر يبلغ 75 ساعة.

قد يحصل الطيار على مبالغ إضافية مثل بدلات السفر.

كم راتب الطيار الحربي العسكري بالسعودية

تبلغ قيمة راتب الطيار الحربي درجة ملازم أول حوالي 16.2 ألف ريال سعودي وهي كون من حوالي 88.3 ألف ريال سعودي إلى جانب 60 % من قيمة الراتب الأساسي، مع بعد الإضافات والامتيازات الأخرى ، ويزداد الراتب كلما زاد عدد سنوات الخدمة والرتبة الحربية للطيار أيضًا.

سلم رواتب الطيارين بالخطوط السعودية

لقد تم توضيح سلم رواتب الطيارين بالخطوط الجوية السعودية على النحو الموضح فيما يلي: