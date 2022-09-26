شروط وخطوات إصدار بطاقة الأحوال للنساء و متطلبات استخراجها

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عمر شويل - جدة شروط وخطوات إصدار بطاقة الأحوال للنساء، من المعلومات التي شكَل التعرف عليها الأهمية الكبيرة للكثير من المواطنات بالمملكة العربية السعودية، وذلك تُعد بطاقة الأحوال المدنية في المملكة العربية السعودية ذات أهمية بالغة للمواطنين السعوديين، وذلك كونها هي المعرّف عن الشخصية لدى الجهات الرسمية التي تطلب من المواطن أو المواطنة ذلك، وكما أنها هي عبارة عن الوثيقة الرسمية التي تم من خلالها إثبات هوية جميع المواطنين السعوديين، ويتم إصدار بطاقة الأحوال المدنية في المملكة العربية السعودية للمواطن الذي يبلغ سن الخامسة عشر، ويجب على كل مواطن تجديد البطاقة، الخاصة به بعد عدة سنوات، وتتضمن هذه البطاقة كافة البيانات الخاص بالشخص الحامل للبطاقة، ويمكن التعرف علي كيفية الحصول على الهوية الوطنية الرقمية السعودية 2021 ومميزاتها.

شروط إصدار بطاقة الأحوال للنساء في السعودية

حددت وزارة الداخلية السعودية مجموعة من الشروط التي يجب على كل من ترغب من النساء السعوديات بإصدار بطاقة الأحوال التوافق معها أولًا،وجاءت شروط بطاقة الأحوال للنساء على النحو التالي:

تقديم شهادة قيد من المدرسة أو آخر سنة دراسية للمتقدمة. ثم في حال أن مقدمة الطلب موظفة فعلى إثر ذلك يجب تقديم خطاب تعريف من الجهة التي تعمل لديها. يجب أن يكون عمر الفتاة المتقدمة يزيد عن 15 عامًا. ثم تقديم 4 صور شخصية، ويجب أن تكون مقاس 6*4 وذات خلفية بيضاء اللون. يشترط تقديم صورة من سجل الأسرة وصورة طبق الأصل منه. ثم تقديم نسخة أصلية من حفيظة النفوس. ملء النموذج الإلكتروني، وذلك للحصول على بطاقة الهوية. ثم تقديم أصل شهادة الميلاد وصورة طبق الأصل منها.

خطوات استخراج بطاقة الأحوال للنساء 1444

تتطلب عملية استخراج بطاقة الأحوال المدنية بالمملكة العربية السعودية للنساء إتباع مجموعة من الإجراءات اللازمة،وتتمثل الخطوات فيما يلي:

يجب الدخول أولًا إلى منصة أبشر. ثم تسجيل الدخول من خلال إدراج اسم المستخدم ومن ثم كلمة المرور. النقر فوق أيقونة الخدمات الإلكترونية. ثم الضغط على أيقونة حجز موعد بالأحوال المدنية. يجب على المتقدم زيارة مقر الأحوال المدنية القريب منها. وأخيرا يجب تقديم المستندات المطلوبة ومن ثم التريث إلى حين يتم إصدار البطاقة.

متطلبات استخراج بطاقة الأحوال للنساء

وفقًا لموقع وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، فإن عملية استخراج بطاقة الأحوال تتطلب توفير مجموعة من الأوراق، وهي:

توفير أصل حفيظة النفوس. ثم تعبئة نموذج رقم 2/56 الخاص بعملية استخراج البطاقة. توفير صورة شخصية عدد 1 ملونة وذات خلفية بيضاء مقاس 4*6. في حال أن كانت مطلقة فيجب توفير صورة من صك الطلاق مع الأصل إذا كانت مسجلة في دفتر العائلة لطليقها السابق. ثم توفير شهادة الوفاة – الأصل وصور منها. توفير صورة من سجل الأسرة. ثم يجب أن يتم إظهار معالم الوجه، وذلك يشترط فيه أن يكون بدون زينة وتغطية العنق وشعر الرأس بدون ارتداء النظارات. توفير مستندات إثبات التوظيف في حال أن كانت موظفة.

متى تطلع بطاقة الأحوال للنساء

بعد تقديم طلب في الأحوال المدنية قد يستغرق صدور بطاقة الأحوال حوالي 14 يومًا. حيث يتمُّ إشعار مقدِّمة الطلب بصدور بطاقة الأحوال عبر رسالة نصيَّة من منصة أبشر الإلكترونية إلى رقم الهاتف المسجَّل لدى نظام أبشرْ تفيد بأنَّ بطاقة الأحوال جاهزة. بعد استلام الرسالة يجب الذهاب لاستلام الهوية الوطنيَّة.

شروط تجديد بطاقة الأحوال للنساء

يمكن تجديد بطاقة الأحوال للنساء في حال استيفاء الشروط التالية:

أن يكون باقياً على انتهاء الهوية الوطنية 180 يوماً أو أقل. ثم توفير صورة شخصية مطابقة لشروط الصورة في بطاقة الأحوال للنساء تفاديًا لإلغاء الطلب. دفع الغرامات المالية المطلوبة من قبل الأحوال المدنية.

شروط الصورة في بطاقة الأحوال للنساء

يجب على كل مرأة سعودية ترغب باستخراج بطاقة الأحوال الالتزام بشروط الصورة في بطاقة الأحوال، والتي تعتبر ضمن القوانين الواجب الالتزام بها لقبول طلب استخراج البطاقة، وتتمثل الشروط الخاصة بالصورة في بطاقة الأحوال للنساء فيما يلي:

يجب أن تكون الصورة ذات خلفية بيضاء اللون. ثم يجب أن يتم تغطية شعر الرأس والعنق للمتقدمة. يمكن وضع زينة خفيفة. ثم يمكن اختيار أي لون معين للحجاب. يجب أن تكون الصورة بالملابس مدنية وليست بالملابس التي تتبع للعمل. ثم يجب أن تكون الصورة بدون عدسات ملونة أو نظارات. يجب أن تكون الصورة ملونة وحديثة.

رابط حجز موعد الأحوال المدنية

تُوفر وزارة الداخلية السعودية رابط يمكن من خلاله حجز مواعيد الأحوال المدنية، وتعتبر هذه الخدمة ضمن الخدمات الإلكترونية التي تعمل منصة أبشر الإلكترونية والتابعة إلى وزارة الداخلية السعودية على توفيرها،بهدف تسهيل الوصول عملية الحجز لهم، حيث يعمل الرابط الخاص بحجز موعد الأحوال المدنية على نقل المواطن أو المواطن إلى أيقونة الحجز مباشرة، ومن ثم يجب عليه الشروع بالإجراءات اللازمة لإتمام العملية بنجاح.