نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المالية تحدد مواعيد صرف الرواتب الشهرية الخاصة بالعاملين في المصالح الحكومية والتأمينات الاجتماعية في المقال التالي

يتجه الموظفين مباشرة نهاية كل شهر للبحث عن موعد صرف الرواتب الشهرية، وذلك بشكل عام في كل القطاعات ولجميع المجالات، كما أن وزارة المالية في المملكة السعودية غالبا ما تنشر كل ما يتعلق بالتقارير التي تخص الرواتب، وفي انتظار راتب سبتمبر 2022 خلال الأيام المقبلة، وتختلف أيام الصرف من مؤسسة لأخرى، لذا سوف نتعرف على كل مواعيد صرف تلك الرواتب في السعودية اليوم. موعد صرف الرواتب تتصدر القوائم البحثية بالسعودية موعد صرف الرواتب الخاصة بشهر سبتمبر 2022، وهي كالتالي لجميع الهيئات: تكون البداية بشكل عام من يوم 27 سبتمبر، ومن ضمن الشركات التي تصرف للعاملين الرواتب في هذا اليوم شركة أرامكو.

أما بالنسبة للمتقاعدين، فيكون بداية القبض من يوم 25 سبتمبر.

وكذلك الصرف لمبالغ “الدعم السكني” يكون في يوم 25 سبتمبر.

ولكن الضمان الاجتماعي لا يصرف في سبتمبر، يكون في يوم الأول من أكتوبر.

صرف مبالغ ساند، تكون في 2 أكتوبر.

موعد صرف الرواتب الشهرية للعاملين بالقطاعات الحكومية.

والتأمينات الإجتماعية أيضا في 2 أكتوبر.

ولكن راتب الأسر والتأهيل يكون في 26 سبتمبر.

وبالفعل تم صرف مبالغ حساب المواطن في 10 سبتمبر السابق.

والصرف للرمال يكون في 2 أكتوبر.

وباقي الهيئات في السابع والعشرون من سبتمبر، ومن كمل شهر باستناء تزامنه مع يوم إجازة، مثل راتب يناير 2023، سوف يحصلون عليه في يوم 26 يناير. طرق الاتصال مع وزارة المالية يوجد طرق مختلفة للتواصل مع وزارة المالية لمعرفة مواعيد الراتب الشهري منها: الاتصال المباشر مع الوزارة من خلال الأرقام التالية: 00966114050000، 00966114033130، 009661140331.

أمن من خلال رسائل الصفحة الرئيسية على موقع تويتر. خدمات وزارة المالية تعمل وزارة المالية السعودية جاهدة على تقديم خدمات عبر موقعها وهي: تحديث بيانات العمال.

معرفة كلمة المرور مرة أخرى.

معرفة الوظائف عن بعد.

الحصول على شهادة السعودة.

الحصول على وثائق ومستندات العمل الحر.

إعادة الحاسب.

موعد صرف الرواتب.

معرفة حالة التأشيرة.

طرق الاستعلام عن الموظفين الوافدين.

التعرف على مخالفات التفتيش والاعتراض عليها.

التفويض للصلاحيات.

مواعيد الرواتب الشهرية.

التقييم الذاتي.

إلغاء التأشيرات.

التوثيق الالكتروني.

التأييدات الحكومية.

تسجيل عقود العمل عن بعد.

تأييد عقود التأجير الخاصة بخدمات العمالة. عمر شويل - جدة المالية تحدد مواعيد صرف الرواتب الشهرية الخاصة بالعاملين في المصالح الحكومية والتأمينات الاجتماعية - ثقفني

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