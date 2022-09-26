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عمر شويل - جدة خطوات التسجيل في منصة مدرستي السعودية 1442 للتعليم عن بعد تسمح منصة مدرستي للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور الاستفادة من الخدمات التي توفرها المنصة، والتي تعتبر من أهم منصة في مرحلة التعليم عن بعد التي أقرتها وزارة التعليم السعودي في بداية العام الدراسي الجديد 1442، ويبحث في الوقت الحالي الكثير من الطلاب في السعودية عن طريقة الدخول إلى المنصة في الترم الثاني، وقد قامت وزارة التعليم في المملكة بتخصيص رابط سريع حتى يتمكن الطلاب في مختلف المراحل من التسجيل في منصة مدرستي بدون أي مشاكل، وفي أسرع وقت ممكن بهدف الاستفادة من الخدمات المميزة التي يتم تقديمها عن طريق المنصة.

خطوات التسجيل في منصة مدرستي السعودية 1443

أن يقوم الطالب بالدخول إلي منصة مدرستي. أن يقوم الطالب بإنشاء حساب جديد. قم بإدخال البيانات المطلوبة كالاسم رباعيا والمرحلة العمرية و رقم الهاتف. لابد من كتابة الرقم السرى بالحساب في نظام نور. سوف يصل للطالب رسالة نصية بها الرقم السري الخاص بالدخول على حسابك بالمنصة. يقوم الطالب بكتابة الرقم السري، ثم اضغط تسجيل.

مزايا الدخول في منصة مدرستي لتعلم عن بعد 1443

تقدم منصة مدرستي واجبات واختبارات للطلاب لشرح الدروس بصورة سهلة وميسرة. يتوافر علي منصة مدرستي العديد من القنوات المتنوعة في محتواها المميز والسهل. تسمح المنصة لأولياء أمور الطلاب بالتواصل بينهم وبين المعلمين عندما يجد الطلاب آي صعوبة في أجزاء من المنهج. تسعي المنصة لتحقيق عناصر التفاعل والمشاركة بين كافة الطلاب وبينهم وبين أولياء الأمور في كل ما يتعلق بالعملية التعليمية. إنشاء منصات جديدة بديلة عن المدارس العادية خاصة مع وجود الأزمة الراهنة فيروس كورونا المستجد. تهدف منصة مدرستي إلي تحقيق المعادلة الصعبة وهي الحرص علي صحة الطلاب وفي نفس الوقت الحفاظ علي المستوي التعليمي لهم. أن منصة مدرستي هي المنصة الرسمية المعتمدة بالمملكة العربية السعودية لخلق المناخ التعليمي البديل عن المدرسة الفعلية.

رابط الدخول لمنصة مدرستي

يعتبر رابط منصة مدرستي الرسمي هو أحد أهم الإجراءات الواجب السير عليها للاستفادة من خدمات منصة مدرستي التعليمية، وذلك عبر الدخول إلى المنصة من خلاله ومن ثم التسجيل والحصول على الخدمة المطلوبة، فقد عملت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية على تفعيل هذا الرابط بهدف الوصول إلى الخدمات التي تقدمها المنصة بشكل مباشر.

طريقة الدخول لمنصة مدرستي للطالب عبر تطبيق توكلنا

أن يقوم الطالب بتحميل تطبيق توكلنا من خلال موقع توكلنا الرسمي. أن يقوم الطالب بتسجيل الدخول ثم إنشاء حساب جديد علي التطبيق. قم باختيار اسم المستخدم الخاص ثم اختيار إرسال كلمة المرور. سيصل الطالب رسالة بها اسمه و كلمة المرور. أن يقوم الطالب بالدخول للموقع الرسمي لمنصة مدرستي. قم باختيار تسجيل دخول للطالب عن طريق مايكروسوفت اوفيس. يقوم الطالب بإدخال الاسم وكلمة المرور التي تم تسجيليهم في تطبيق توكلنا. قم بتحديث كلمة المرور القديمة. تتم عملية التأكيد من خلال الرسالة التي سوف تصل علي البريد الإلكتروني أو الجوال.

تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي لأطفال الروضة

لتسجيل الدخول إلى منصة مدرستي لطلاب مراحل التعليم المبكر يجب السير على الإجراءات الموضح في الأسطر التالية:

الدخول إلى موقع منصة مدرستي. ثم النقر على أيقونة “الدخول عبر حساب مايكروسوفت لأطفال روضتي”. إضافة اسم المستخدم. ثم النقر على أيقونة التالي. إضافة كلمة المرور. النقر على أيقونة “تسجيل الدخول”.

طريقة إضافة واجب من بنك الأسئلة في منصة مدرستي

يمكن للطلاب أن يقوموا بإضافة الواجب عبر منصة مدرستي التعليمية من بنك الأسئلة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول عبر منصة مدرستي التعليمية . ثم الدخول عبر الواجبات. النقر على إضافة واجب. ثم تعيين التسلسل التعليمي عبر القائمة. اختيار المادة والدرس. ثم إدراج اسم لواجب من خلال لوحة المفاتيح. اختيار مصدر الواجب. إضافة نطاق الواجب. النقر على التالي. إدخال أسئلة الواجب. النقر على حفظ. النقر على أيقونة إرسال الواجب. إدخال البيانات المطلوبة. النقر على حفظ.

ما هي منصة مدرستي

تتسم منصة مدرستي التعليمية بالسهولة في التسجيل من قبل الطلاب والمعلمين والإداريين وأولياء الأمور بهدف الاستفادة من محتواها التعليمي المميز بالسهولة حتي تستمر العملية التعليمية كما هي، ولصالح الطلاب لاستكمال المقررات الدراسية المقررة عليهم وانتهاء العام الدراسي، وكان بداية الاشتراك في المنصة مع ظهور الأزمة مع بداية الترم الثاني من العام الدراسي للفصل الدراسي 1442/1441 هـ حتي ينتهي العام الدراسي إلكترونيا من المنزل للحرص علي صحة الطلاب وتطبيق والإجراءات الاحترازية التي نادت بها منظمة الصحة العالمية لتقليل أعداد الإصابات في جميع المنشآت ومنها المنشآت التعليمية.