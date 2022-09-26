كيف اطلع سيارة ايجار منتهي بالتمليك من البنك الراجحي

كيف اطلع سيارة ايجار منتهي بالتمليك وخصوصًا بعد تطوير البرامج التمويلية بحيث تواكب تطلعات واحتياجات كافة العملاء ويمكن الحصول على تأجير منتهي بالتمليك للمقيمين أو تأجير منتهي بالتمليك للمؤسسات ويستطيع العميل تقديم طلب الحصول على إيجار منتهي بالتمليك سيارات مستعملة أو جديدة ولكن يتعين التعرف على الشروط والأحكام التي طورها البنك مؤخرًا وتعبئة نموذج عقد تأجير منتهي بالتمليك للسيارات.

كيف اطلع سيارة ايجار منتهي بالتمليك

قدم البنك الراجحي مجموعة متنوعة من الخدمات الإلكترونية ومن بينها تقديم نموذج الحصول على القروض أو إيجار منتهي بالتمليك، أما عن إجابة كيف اطلع سيارة ايجار منتهي بالتمليك فهي كما يلي:

الدخول إلى رابط البنك الراجحي السعودية.

ثم الانتقال إلى عروض التمويل.

اختيار التمويل التأجيري للسيارات.

النقر على خيار نموذج الطلب من نهاية الصفحة.

كتابة الاسم رباعي كامل واختيار الجنسية والجنس والعمر.

ثم كتابة رقم الهوية الوطنية إذا كان المواطن سعودي ورقم الإقامة في حال المقيمين.

كتابة العمر.

الإجابة على كافة الاستفسارات من خلال الموقع.

اختيار نوع الراتب ونوع القطاع التابع له العميل.

كتابة معلومات الاتصال منها رقم الجوال وعنوان البريد الإلكتروني والموافقة على شروط الحصول على سيارة أقساط من الراجحي.

اختيار أفضل وقت للتواصل ثم النقر على تقديم الطلب والانتظار لحين التواصل معك من خلال أحد موظفي خدمة العملاء.

آلية تأجير السيارات بدون تحويل الراتب البنك الراجحي

وضع البنك آليات تختلف عن بعضها البعض للحصول على التمويل الخاص بالسيارات وخصوصًا عروض بدون تحويل الراتب أما عن كيف اخذ سيارة تقسيط من الراجحي بعد الإجابة عليه فيمكن معرفة الآلية المتبعة ومنها:

الرسوم الإدارية قدرها البنك بقيمة 1% من مبلغ التمويل الإجمالي.

كما أنه قدر قيمة الدفعة الأولى عند الحصول على عروض الراجحي تأجير منتهي بالتمليك وهي حوالي 5% من مبلغ التمويل أيضًا.

الدفعة الأخيرة في حالة عدم تحويل الراتب تصل إلى 50% ويُحدد ذلك بناءً على سعر السيارة وفترة سداد قيمة التمويل إلى البنك الراجحي ويُحسب أيضًا معدل النسبة السنوي شامل للتأمين من خلال البنك بعد أن يتم تقديم الطلب.