كيف اشتري بيت عن طريق بنك الراجحي وأبرز المميزات

كيف اشتري بيت عن طريق بنك الراجحي السعودية وكيفية استخدام حاسبة التمويل بنك الراجحي جميع هذه الأسئلة أكد البنك على طرح إجابات شاملة عليها من خلال التطبيق أو من خلال مباشر الراجحي ولا بد من التعرف على أبرز شروط شراء بيت عن طريق البنك الراجحي قبل تسجيل الطلب واختيار أحد برامج التمويل سواء تمويل شراء وحدة سكنية جاهزة أو برنامج الوحدات السكنية تحت الإنشاء وغيرها من خيارات التمويل العقاري.

كيف اشتري بيت عن طريق بنك الراجحي

أعلن البنك الراجحي عن تقديم تمويل من أجل إتاحة الفرصة للعملاء للحصول على بيت مناسب بالتعاون مع وزارة الإسكان السعودية أو يمكن أيضًا الحصول على منتج جاهز للسكن من خلال السوق وهو أحد البرامج التمويلية المقدمة إلى العملاء المستفيدين من صندوق التنمية العقاري أو عملاء البنك أما عن كيف اشتري بيت عن طريق بنك الراجحي فهو من خلال التالي:

الانتقال إلى رابط موقع الراجحي.

ثم اختيار تبويب شراء وحدة سكنية جاهزة.

قراءة جميع الشروط التي قدمها البنك.

النقر على تبويب تعبئة نموذج الطلب.

ثم البدء في إدخال البيانات المطلوبة.

يتعين كتابة الاسم رباعي ورقم الهوية الوطنية.

ثم اختيار الجنسية وكتابة السن وجنس العميل.

كتابة عنوان البريد الإلكتروني ورقم الجوال لسهولة التواصل مع المستفيد.

بعد الانتهاء ينقر العميل على تبويب التقديم ويمكن استخدام حاسبة سداد مديونية التمويل العقاري من الراجحي بعد التقديم.

مميزات تمويل شراء وحدة سكنية جاهزة البنك الراجحي

بعد التعرف على كيف شراء وحدة سكنية جاهزة البنك الراجحي واستخدام حاسبة الراجحي لشراء منزل أو بيت يمكن التعرف على أبرز المميزات وهي كما يلي: