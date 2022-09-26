نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض الراجحي تأجير منتهي بالتمليك وكيفية الحساب في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض الراجحي تأجير منتهي بالتمليك هي عبارة عن برنامج تمويلي متميز للحصول على أقل نسبة تمويل سيارات في البنوك من قبل العملاء ويمكن التعرف على مميزات سيارات الراجحي المنتهي بالتمليك عبر البوابة الإلكترونية أو عروض الراجحي للسيارات 2022 كما يمكن الحصول على نموذج عقد إيجار منتهي بالتمليك الراجحي من خلال الإنترنت مع استخدام حاسبة تقسيط الراجحي الإلكترونية.

عروض الراجحي تأجير منتهي بالتمليك

طور البنك الراجحي من برامجه التمويلية بحيث تكون مناسبة للعملاء في المملكة العربية السعودية ووضع طريقة حساب أقساط السيارات الراجحي ويمكن الاستعلام عن أبرز مميزات عروض الراجحي تأجير منتهي بالتمليك من خلال التالي:

طريقة حساب أقساط السيارات الراجحي

وضع البنك مجموعة متعددة من الأمثلة على آلية حساب قيمة الأقساط الشهرية التي تُقدم إلى البنك وذلك على سبيل المثال كما يلي:

إذا حصلت على تمويل تأجيري بتحويل الراتب إلى البنك وكانت الفترة ثلاث سنوات وحصل العميل على 75 ألف ريال سعودي والقسط الشهري قيمته 1345 ريال سعودي وللمزيد عن كيف اخذ سيارة تقسيط من البنك الراجحي عليك زيارة أحد الفروع.

أما نظام التمويل التأجيري بدون تحويل الراتب عند الحصول على مبلغ تمويلي 75 ألف ريال سعودي وسدادها على فترة ثلاث سنوات ستكون قيمة الدفعات الشهرية 1238 ريال سعودي.

أما عن قيمة دفعة التملك ففي الحالة الأولى ستكون قيمتها 37 ألف ريال سعودي و500، وكذلك هو الحال إذا كان التمويل بدون تحويل الراتب إلى البنك الراجحي، وهناك العديد من الأمثلة التوضيحية أيضًا على معدل النسبة السنوي يمكن معرفتها من خلال البنك ومعرفة أبرز شروط الحصول على سيارة أقساط من الراجحي السعودي.

كيفية سداد قيمة الدفعات الشهرية للبنك الراجحي

الدفعات الشهرية يتم الاتفاق عليها مع البنك ويتم إدراجها والإقرار عليها من خلال العقود في فترات مُحددة وينبغي بعد الجدولة السداد في المُدة المُحددة وإلا قد يتم توقيع غرامة على العميل عند التأخير في سداد قيمة الأقساط.