متى موعد إيداع رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين في المملكة لشهر سبتمبر 2022

يسعى العديد من المواطنين إلى معرفة موعد إيداع رواتب المتقاعدين والمدة المتبقية عليها، حيث أنه غير متبقي فقط سوى ساعات، لذا فقد بدأ بالفعل العد التنازلي للمدة التي يتم فيها صرف رواتب المتقاعدين لشهر سبتمبر 2022، كما أن وزارة المالية بالفعل قامت بتحديد طريقة سهلة إلكترونية لمعرفة قدر هذا الراتب، وذلك توفيرا للذهاب إلى ماكينات الصراف الآلي أو حتى البنوك لمعرفة قيمته أو حتى نزوله في حساب المتقاعد، واليوم نتعرف على تلك الطريقة الإلكترونية التي تعرف المتقاعد على راتبه.

إيداع رواتب المتقاعدين

يستحق كافة فئات المتقاعدين سواء بالهيئات العسكرية أو الحكومية راتب شهري، وقدمت هيئة التأمينات بالفعل الموعد الخاص بإيداع رواتب المتقاعدين، وكان هذا الموعد بداية من اليوم الموافق الخامس والعشرون من سبتمبر2022، و الثامن والعشرون من صفر 1444، كما أن تعرف أنه تم نزوله أم لا بالفعل من خلال رابط الاستعلام وهو موقع تأميني.

خطوات الاستعلام عن راتب التقاعد

توجد أخبار حول وضع زيادة في رواتب المتقاعدين لشهر سبتمبر، لذا يريدون معرفتها، وهل بالفعل نزلت أما شائعة فقط، وللاستعلام عنها يكون من الرابط المثبت مسبقا الخاص بالموقع، أو من خلال تطبيق تأميناتي التي وفرته الوزارة على جميع الهواتف، حتى يتم الاستعلام عن أي معلومة تخص التأمينات بسهولة، ولمعرفة الراتب يكون من تلك الخطوات:

بعد الدخول على الموقع الخاص بمؤسسة التقاعد، نسجل الدخول.

ثم نسجل رقم المرور، رقم الهوية.

ونتجه بعدها لأيقونة التأمينات.

سوف يظهر رواتب المتقاعدين سبتمبر 2022، وبالتالي يظهر قيمته.

هذا الرقم هو نفسه الذي تحصل عليه، وإن وجدت أي قيمة غير ذلك ترجع للبنك.

هل نزلت رواتب المتقاعدين اليوم؟

يختلف توقيت الإيداع لرواتب المتقاعدين من بنك لأخر، سواء أكانت في بنك الرياض أو الراجحي أو غيره، لذا لا يمكننا أن نضع توقيت ثابت لكل بنك، ولكن في حالة نزوله في اليوم المحدد تتوجه المؤسسة بإرسالة لك ما يفيد وضع الراتب لك اليوم، والبنك يعطي لك رسالة تفيد الإيداع، وكل ما على المواطن هو سحبه فقط، وبالتالي لا يوجد أي فائدة للذهاب دون وصول الرسالة إلى الماكينات للسحب، ومن المقرر أن يتم إيداع راتب التقاعد مع الساعات الأولى اليوم.