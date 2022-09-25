نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الجوازات السعودية” شروط تغيير الصورة الشخصية للمقيمين ١٤٤٤ “منصة أبشر” في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية عن شروط تغيير الصورة الشخصية في هوية المقيم، والتي من أبرزها سريان صلاحية جواز السفر، وبإمكان الوافدين من إجراء تلك الخدمة من خلال مكاتب الجوازات المنتشرة بكافة أرجاء المملكة، وقبل الذهاب لمراجعة الجوازات لابد من تحديد موعد مسبق عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية.

أبرز شروط تغيير الصورة هوية مقيم 2022-2023

في نفس السياق السابق ذكره ووفق ما كشفته المديرية العامة للجوازات السعودية فللوافدين راغبي تغيير الصورة الشخصية بهوية مقيم لابد من توافر الشروط التالية:

أولًا يجب أن يكون جواز السفر ساري الصلاحية.

كذلك يشترط أن تكون الصورة الشخصية للمقيم حديثة.

كما يجب أن يكون صاحب الصورة مكشوف الرأس أثناء التصوير.

الجوازات السعودية تحتفل باليوم الوطني السعودي 92 بختم خاص 1444

في سياق متصل قامت المديرية العامة للجوازات السعودية بالاحتفال باليوم الوطني 92 بإطلاق ختمًا خاصًا يحمل شعار الهوية البصرية لليوم الوطني السعودي، تلك المبادرة الغير مسبوقة تؤكد الاعتزاز بهذا اليوم العظيم حيث توحيد بلاد الحجاز بقيادة الملك الراحل عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود وتغيير اسم بلاد الحجاز للمملكة العربية السعودية، وهو اليوم الموافق 23 سبتمبر عام 1932م الموافق 21 جمادى الأولى 1351هـ.

كذلك قامت الجوازات من خلال إصدار ختم خاص بتلك المناسبة بالاحتفال مع المغادرين والقادمين لأراضي المملكة توثيقًا لليوم الوطني 92 مع تقديم الهدايا التذكارية والورود لهذه المناسبة الوطنية العظيمة.

كيفية التسجيل في منصة أبشر للمقيمين ومواطني مجلس التعاون الخليجي

بالإضافة لما سبق أعلنت الجوازات السعودية في وقت سابق عن إتاحة التسجيل بمنصة أبشر للخدمات الإلكترونية للمستفيدين من:

مواطني مجلس التعاون الخليجي.

أيضًا للمقيمين من التابعين الذين لهم بصمة في النظام.

أخيرًا للزوار حاملي تأشيرات الزيارة.

وللتسجيل في الخدمة بإمكان المستفيد اتباع الخطوات التالية بالترتيب: