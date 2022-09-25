شهاده مفصله بمقدار المعاش وكيفيه إصدارها الكترونيا من موقع التأمينات الاجتماعية

شهاده مفصله بمقدار المعاش من اهم الخدمات الإلكترونية التي تم إطلاقها حديثا. والتي تم الإعلان عنها في خلال هذه الأيام لجميع المستفيدين من المعاش. لذلك أعلنت المنصة الوطنية الموحدة عن الخدمه عبر صفحتها الرسمية علي موقع تويتر وجميع مواقع التواصل الاجتماعي الأخري بالمملكة السعودية. كما أعلنت المنصة الموحدة أيضا عن العديد والكثير من الخدمات الإلكترونية التي يقوم المستخدمين بالحصول عليها الكترونيا أيضا. ومن أهمها خدمه الاستعلام عن حاله تأشيرة الخروج والعودة عبر منصه ابشر وتعرف علي متطلبات الخدمه. كما أعلنت المنصة أيضا عن خدمه استعلام عن منح الأراضي من خلال موقع وزاره الشؤون البلدية لجميع المواطنين السعوديين. والآن سوف نقوم بشرح وتوضيح الخدمه بالتفصيل كما تم الإعلان عنها. بالاضافه إلي ذلك أيضا سوف نقوم بشرح وتوضيح طريقه وكيفيه الحصول عليها وتنفيذها الكترونيا من خلال المقالة الأتية.

شهاده مفصله بمقدار المعاش

أعلنت المنصة الوطنية الموحدة عن خدمه شهاده مفصله بمقدار المعاش والتي يتم الحصول عليها من خلال الموقع الرسمي للتأمينات الاجتماعية. والتي تمكن جميع المستفيدين من المواطنين والمقيمين اصدار الشهادات الإلكترونية مثل شهاده بيان مدد واجور مشترك. والتي توضح فيها المدد والأجور للمشترك في التأمينات منذ الاشتراك فيها. ويتم أيضا اصدار شهاده الأجر الخاضع للاشتراك والتي توضح الأجر الحالي للمشترك أيضا.

خطوات اصدار شهاده معاش

بالاضافه إلي ذلك أيضا أعلنت المنصة عن طريقه وكيفيه الحصول علي خدمه اصدار شهاده مفصله بمقدار المعاش من موقع التأمينات الكترونيا. كما سوف نقوم بتوضيحها من خلال الخطوات الأتية :