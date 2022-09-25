نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شهاده مفصله بمقدار المعاش وكيفيه إصدارها الكترونيا من موقع التأمينات الاجتماعية في المقال التالي
شهاده مفصله بمقدار المعاش من اهم الخدمات الإلكترونية التي تم إطلاقها حديثا. والتي تم الإعلان عنها في خلال هذه الأيام لجميع المستفيدين من المعاش. لذلك أعلنت المنصة الوطنية الموحدة عن الخدمه عبر صفحتها الرسمية علي موقع تويتر وجميع مواقع التواصل الاجتماعي الأخري بالمملكة السعودية. كما أعلنت المنصة الموحدة أيضا عن العديد والكثير من الخدمات الإلكترونية التي يقوم المستخدمين بالحصول عليها الكترونيا أيضا. ومن أهمها خدمه الاستعلام عن حاله تأشيرة الخروج والعودة عبر منصه ابشر وتعرف علي متطلبات الخدمه. كما أعلنت المنصة أيضا عن خدمه استعلام عن منح الأراضي من خلال موقع وزاره الشؤون البلدية لجميع المواطنين السعوديين. والآن سوف نقوم بشرح وتوضيح الخدمه بالتفصيل كما تم الإعلان عنها. بالاضافه إلي ذلك أيضا سوف نقوم بشرح وتوضيح طريقه وكيفيه الحصول عليها وتنفيذها الكترونيا من خلال المقالة الأتية.
شهاده مفصله بمقدار المعاش
أعلنت المنصة الوطنية الموحدة عن خدمه شهاده مفصله بمقدار المعاش والتي يتم الحصول عليها من خلال الموقع الرسمي للتأمينات الاجتماعية. والتي تمكن جميع المستفيدين من المواطنين والمقيمين اصدار الشهادات الإلكترونية مثل شهاده بيان مدد واجور مشترك. والتي توضح فيها المدد والأجور للمشترك في التأمينات منذ الاشتراك فيها. ويتم أيضا اصدار شهاده الأجر الخاضع للاشتراك والتي توضح الأجر الحالي للمشترك أيضا.
خطوات اصدار شهاده معاش
بالاضافه إلي ذلك أيضا أعلنت المنصة عن طريقه وكيفيه الحصول علي خدمه اصدار شهاده مفصله بمقدار المعاش من موقع التأمينات الكترونيا. كما سوف نقوم بتوضيحها من خلال الخطوات الأتية :
- دخول الموقع الإلكتروني الرسمي لمؤسسه التأمينات الاجتماعية.
- تسجيل الدخول الخاص بالمستخدم في المؤسسة.
- الضغط علي خدمات المشتركين ثم اختيار اصدار الشهادات.
- اختيار وتحديد نوع الشهادة ( شهاده بيان مدد واجور مشترك أو شهاده الأجر الخاضع للاشتراك ).
- بعدها يتم الضغط علي اصدار.
- سيتم ظهور الشهادة مباشره وتحميلها.
- يمكن طباعه الشهادة من خلال توصيل طابعه وختمها من المؤسسة.
- سيتم أيضا إرسال رسالة موضح فيها رمز الشهادة علي الجوال المسجل والبريد الإلكتروني.
- في حاله لم يتم تنفيذ الخدمه يتم مراجعه البيانات المدخلة والتأكد من صحتها.
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