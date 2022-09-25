نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل يصل الي 2 مليون ريال من بنك البلاد لجميع السعوديين والمقيمين في المقال التالي
تسعي البنوك في المملكة العربية السعودية إلى تقديم التسهيلات والتمويلات اللازمة للمواطنين السعوديين من أجل مساعدتهم ومن هذه البنوك بنك البلاد السعودي الذي يعد واحد من أهم البنوك السعودية والذي يسعى لتقديم التمويلات والقروض المتعددة وبالأخص قرض شراء سيارة قد تصل إلى ٢ مليون ريال سعودي، لذلك يبحث بعض الأشخاص عن كيفية الحصول على تمويل شراء سيارة من بنك البلاد السعودي بشروط سهلة وميسرة.
شروط الحصول على تمويل شراء سيارة من بنك البلاد السعودي
يستطيع المواطنين السعوديين المتقاعدين الحصول على تمويل سيارة من بنك البلاد السعودي الذي يسهل عليهم فترة السداد ويمتاز هذا التمويل أنه متاح للمواطنين السعوديين والمقيمين بالمملكة ومن أهم شروط الحصول على التمويل ما يلي:
- أن لا يقل عمر الراغبين في الحصول على تمويل شراء سيارة عن ١٨ عام.
- يشترط ألا يقل الراتب الشهري لدى المواطن السعودي المتقدم للحصول على التمويل عن ٣٠٠٠ ريال سعودي وللمقيم في المملكة عن ٣٥٩٩ ريال سعودي.
- يلزم أن يكون المواطن الراغب في الحصول على التمويل لديه حساب جاري في بنك البلاد.
- أن يكون المواطن المتقدم للحصول على التمويل يعمل لدى جهة معتمدة من بنك البلاد.
- يشترط تحويل الراتب الشهري للحصول على التمويل وإتمام التعاقد.
آلية التقديم للحصول على تمويل نقدي شخصي مقدم من بنك البلاد
لقد أوضح بنك البلاد السعودي بعض الخطوات اللازمة التي يجب اتباعها عند التقديم للحصول على تمويل شخصي سهل وميسر للمواطنين السعوديين والمقيمين بالمملكة وهذه الخطوات تتمثل في الآتي:
- يجب على المواطن المستفيد من التمويل الدخول على الموقع الرسمي لبنك البلاد.
- على المواطن الراغب في الحصول على التمويل اختيار أيقونة تمويل شخصي من القائمة.
- يجب إدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة بشكل صحيح والتي تتمثل في الاسم ورقم الهوية الوطنية والعنوان.
- على المواطن المتقدم للحصول على تمويل شخصي تحديد قيمة المبلغ الذي يرغب في الحصول عليه وتحديد فترة السداد.
- الضغط على أيقونة تقديم الطلب والانتظار قليلا حتى يتم الرد.
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