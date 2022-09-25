250 ألف فورى ونقدي بدون كفيل ولا تحويل الراتب وهامش ربح ثابت

250 ألف فورى ونقدي بدون كفيل ، تمويل شخصي يلبي احتياجاتك ومتطلباتك المالية والشرائية بدون الحاجة إلى تحويل راتبك الشهري ، يعتبر هذا العرض التمويلي أحد أهم العروض التمويلية التي يبحث عنها الكثير من العملاء في المملكة العربية السعودية ، الساعين في الاستفادة من حلول تمويلية بشروط سهلة وميسرة وتسهيلات فى السداد عديدة تتناسب مع إلتزاماته المالية.

تمويل فورى بدون كفيل وبدون تحويل الراتب

قرض نقدى سريع وفورى بمبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها إلى 250 ألف ريال سعودي والتى يمكن أن يحصل عليها العميل بدون الحاجة إلى وجود كفيل وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب ، يعتبر هذا المنتج التمويلي واحد من أهم المنتجات التمويلية التي توفرها شركة تسهيل للتمويل لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة هذا المنتج بالعديد من التسهيلات في السداد والتى تتيح للعميل تقسيط مبلغ التمويل الشخصي علي أقساط شهرية ميسرة ومجدولة تتناسب مع راتبه الشهري وتتلائم مع جميع إلتزاماته المالية الأخرى.

كيف يمكن الاستفادة من هذا المنتج التمويلي من شركة تسهيل للتمويل ؟

أتاحت شركة تسهيل للتمويل للعميل الذي يرغب في الاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب المتاح لدي الشركة لقطاع الأفراد بالمملكة ، إمكانية التقديم على الطلب بصورة إلكترونية واستكمال جميع الإجراءات بشكل إلكتروني وذلك من أجل تسهيل عملية التقديم على جميع العملاء بالمملكة ، حيث يقوم العميل بالدخول علي الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة تسهيل للتمويل وتعبئة إستمارة طلب التمويل بكافة البيانات الشخصية المطلوبة ، ويتم التوقيع على العقد أونلاين بدون الحاجة إلى زيارة أحد فروع شركة تسهيل للتمويل في المملكة العربية السعودية.

تعرف على مزايا منتج التمويل الشخصي من شركة تسهيل للتمويل