مصرف الراجحي وكيفية فتح حساب بالخطوات للمقيمين بالسعودية من خلال تطبيق الراجحي والموقع الاكتروني

يتيح بنك الراجحى للأجانب المقيمين داخل المملكة العربية السعودية فتح حساب خاص بهم فى بنك الراجحى من خلال التوجه الى أحد الفروع الخاصة ببنك الراجحى أو من خلال تطبيق الراجحى أو الدخول الى الموقع الرئيسى لة . فانة يحصل على الكثير من المميزات بمجرد فتح حساب فى بنك الراجحى . فأنه يمكن للعميل بسهولة قيامه بعمليات ايداع الأموال وايضا المدفوعات المالية . ولا يكلف المقيم أي رسوم ويمنحه بطاقات مدى . ويتميز أيضا فى السرعة اثناء قيام العميل بارسال الحوالات المصرفية . من خلال مقالتنا عبر موقعنا موقع ثقفنى نعرض لمتابعينا الكرام خطوات فتح حساب فى بنك الراجحى للمقيمين الاجانب داخل المملكة العربية السعودية من خلال تطبيق الراجحى أو من خلال الموقع الالكترونى لة .

نعلم جميعا ان مصرف الراجحي احد اهم واعرق البنوك المصرفية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها . ويعد من اوائل البنوك المصرفية الاسلامية داخل الوطن العربي . وكذلك يتمتع مصرف الراجحي بأن لدية الثقة لاكبر من قبل عملائة لما يتمتع به من سرعة وسهولة في كافة الاجراءات التمويلية . كذلك يتمتع بنك الراجحي انه يقدم تمويلات رائعة وتنوعة تفيد كافة ابناء الوطن السعودي . مصرف الراجحي يتبع في تمويلاته المقدمة جميعها تتفق مع احكام الشريعة الاسلامية وتتفق معها . اما اليوم فسوف نعرض لمن يريد الانتماء وان يكون احد عملاء هذا المصرف الضخم طريقة سهلة وبسيطة في فتح حساب لدي مصرف الراجحي . وذلك من خلال التطبيق او كذلك ايضا من خلال الموقع الالكتروني الخاص بمضرف الراجحي .

خطوات فتح حساب فى بنك الراجحى للمقيمين فى المملكة العربية السعودية من خلال تطبيق الراجحي

اولا : يجب على المقيم تحميل تطبيق الراجحي على الهاتف الخاص بة .

ثانيا : يجب على المقيم ادخال كافة البيانات الشخصية والتى تتمثل فى : رقم الهاتف ، رقم الإقامة .

ثالثا : يرسل الية رمز سرى على الهاتف الخاص بة ثم يجب عليه ادخاله فى الخانة المخصصة له

رابعا : يجب على المقيم ادخال مهنة وكتابة الدخل الذى يحصل عليه .

خامسا : بعد كتابة هذة البيانات سوف يتم تحويل العميل إلى منصة النفاذ الوطنى .

سادسا : يجب أن يكون المقيم حساب خاص بة على ابشر .

سابعا : يجب على المقيم القيام بإدخال العنوان الوطنى صحيحا و ايضا ادخال تاريخ ميلادة و ادخال اسم المستخدم على التطبيق .

ثامنا : يجب على المقيم القيام بتعيين كلمة مرور للتطبيق ثم ادخال البريد الالكترونى .

خطوات فتح حساب للمقيمين فى المملكة العربية السعودية من خلال الموقع الالكترونى لبنك الراجحى

اولا : الذهاب مباشرة على الموقع الالكترونى ببنك الراجحى .

ثانيا : يجب على المقيم الموافقة على جميع الشروط والاحكام .

ثالثا : يجب على المقيم إدخال البيانات المطلوبة منة مثل : رقم الاقامة ، رقم الهاتف : البريد الالكترونى ، دخلة الشهرى الخاص به .

رابعا : يجب على المقيم تحديد الفرع الذي يريد فتح الحساب فيه ثم ادخال الوضع الاجتماعى لة .

خامسا : علي المتقدم القيام إدخال وبيان وضعه الاجتماعي الخاص به . وكتابة عدد الأطفال.

سادسا : علي بعد ذلك القيام بمراجعة جميع البيانات الخاصة به فأنه يجب ان تكون قد ادخلت بشكل صحيح .

سابعا : القيام بعملية تأكيد فتح الحساب وذلك من خلال النقر على كلمة إرسال SMS إلى هاتف المحمول الخاص بالعميل.

ثامنا : الذهاب مباشرة إلى اقرب فرع خاص بمصرف الراجحي لاستلام بطافة الصراف الآلي.

نتمني اخيرا ان نكون قد افدنا جميع متابيعنا الكرام عبر موقعنا موقع ثقفني لكم منا دوما التوفيق والنجاح .