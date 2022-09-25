التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443 وآلية احتساب المعاش للمستحقين

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عمر شويل - جدة منذ الإعلان عن تفعيل الضمان الاجتماعي المطور وباب التسجيل مفتوح أمام المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط استحقاق الضمان الجديد، حيث حددت الموارد البشرية أهدافها الأساسية من تطوير النظام؛ التي من أهمها أن يتحقق الاستقرار المادي للأسر المحتاجة التي تعاني تدني الأوضاع الاقتصادية، وعدم القدرة على مسايرة الارتفاع الشديد في الأسعار، من أجل تحسن الحالة الاجتماعية والاقتصادية لهم، بواسطة الدعم المادي الذي يوفره الضمان الاجتماعي الجديد.

يعد الضمان الاجتماعي المطور أحد برامج الحماية الاجتماعية، التي من أبرز أهدافها تقديم الدعم للمستحقين، يتمثل الدعم في المعاش الشهري والتأهيل والتدريب، لذا فهو لا يقتصر على دعم المستحقين ماديًا فقط، بل إن الموارد البشرية استهدفت من تطوير الضمان الاجتماعي القديم تحويل الفئات المستفيدة من الاحتياج إلى الاستقلال والاكتفاء المادي، عن طريق مساعدتهم على الحصول على فرصة عمل مناسبة.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

فعلت الموارد البشرية نظام الضمان الاجتماعي الجديد، وأعلنت بَدْء التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للمستفيدين الجدد عبر منصة الضمان الاجتماعي، وأن عملية نقل المستفيدين ستتم بشكل تدريجي، وأنها ستقوم بدراسة طلبات التسجيل الجديدة اعتبارًا من الشهر المقبل، ليكون أول شهر استحقاق معاش الضمان الاجتماعي هو شهر يناير 2022، وقد حددت آخر موعد للتسجيل والتقديم على المعاش في 23 مايو المقبل، كما أكدت على ضرورة الاطلاع على الشروط والأحكام الخاصة بالنظام الجديد، ثم تقديم طلب الحصول على معاش الضمان بواسطة تسجيل دخول منصة الضمان الاجتماعي sbis.hrsd.

آلية احتساب معاش الضمان الاجتماعي

معاش الضمان الاجتماعي هو مبلغ شهري مخصص للفئات المستحقة التي تنطبق عليها شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، ويتم احتساب المعاش من خلال الخطوات التالية:

تحديد إجمالي الدخل الشهري لأفراد الأسرة.

خصم 50$ من قيمته وإضافته إلى قيمة الدعم الحكومي المكتسب ككل.

ولكن مع استثناء الدعم المقدم من البرامج المساندة لذوي الإعاقة.

ثم تتم المقارنة بين الدخل المحتسب مع الحد الأدنى للمعاش.

بما يتفق مع قيمة الدخل الشهري الذي يتوقف على عدد أفراد الأسرة.

يتم تخصيص مبلغ 1100 ريال سعودي لرب الأسرة، و 550 ريال لكل فرد من أفراد الأسرة.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد

حددت الموارد البشرية استحقاق الضمان الاجتماعي للراغبين في التسجيل، ويقصد بالاستحقاق المعايير والشروط التي تمكن المستخدم من التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، ولعل من أهمها:

الجنسية السُّعُودية للمتقدمين، بالإضافة إلى حاملي بطاقة التنقل.

الإقامة الدائمة داخل المملكة العربية السُّعُودية.

الإقامة سارية المفعول للفئات المستثناة من شرط الجنسية لذلك.

المستندات الرسمية التي تثبت الزواج برجل يحمل جنسية أخرى غير السُّعُودية.

أن يكون من الفئات المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي لذلك.

هل يلزم الإفصاح عن دعم حساب المواطن

أكدت وزارة الموارد البشرية على المتقدمين للتسجيل في الضمان الاجتماعي أنه يجب الإفصاح عن إجمالي الدخل الشهري الأساسي والإضافي، المكتسب وغير المكتسب، وقد أكدت على أن دعم حساب المواطن يعد من الدعم غير المكتسب الذي يجب الإفصاح عنه عند التسجيل؛ وذلك لأنه في حالة عدم المصداقية في تسجيل البيانات ينتج عنها عدم قبول طلب التقديم.

وقد خصت الموارد البشرية زوجة السعودي والأرملة والمطلقة التي لديها أبناء، وأبناء الأرملة والمطلقة السُّعُودية المتزوجة من أجنبي، والأرامل ذوي الأيتام، والأيتام وذوي الإعاقة من الفئات المستحقة معاش الضمان الاجتماعي الذين يحق لهم التسجيل في النظام الجديد المطور.

الضمان الاجتماعي المطور تسجيل الأفراد

خصصت وزارة الموارد البشرية رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية؛ لكي تكون بوابة المستفيد من المعاش الضمان الاجتماعي في الحصول على الخدمات المختلفة، أولها التسجيل في الضمان الاجتماعي بعد التعديل، بالإضافة إلى متابعة حالة طلب التسجيل، فضلًا عن الاستعلام عن الضمان الاجتماعي، وتحديث البيانات، وغيرها من الخِدْمَات الإلكترونية التي توفرها المنصة للأفراد.

تمديد التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

كشفت الموارد البشرية عن تمديد مدّة الضمان الاجتماعي، فبعد أن كان آخر موعد للتقديم في 23 مايو 2022، فقد تم تمديد الموعد حتى 30 أكتوبر 2022، الموافق في التقويم الهجري 5 /4 /1444، في نفس السياق أكدت الوزارة أن لن يتم إيقاف معاش الضمان الاجتماعي المطور لأي فرد داخل المملكة، ما دامت تنطبق عليهم شروط الضمان الاجتماعي، كما شددت على ضرورة الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية فقط، ألا وهى قنوات الوزارة.

وفي النهاية تهيب الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المصادر التي تضلل المستفيدين.