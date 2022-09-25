خطوات تجديد الإقامة ربع سنوي في السعودية والشروط المطلوبه2023

خطوات تجديد الإقامة ربع سنوي التي يبحث عنها الكثير من المقيمين علي الأراضي السعودية الذين تجاوز عددهم حسب اخر إحصائيات أعلاناتها وزارة الموارد البشرية السعودي عن اثني عشر مليون مقيم في جميع محافظات المملكة، ويتهافت الكثير منهم لمعرفه خطوات تجديد الإقامة ربع سنوي بعد ان تم الإعلان عنها من قبل السلطات السعودية والسماح لمن يمتلك رخص عمل في المملكة تجديد إقامتهم بشكل ربع سنوي أي ما يعادل كل 3 أشهر سنويا، وذلك بدلاً من تجديدها سنويًا، وإجراء تجديد الإقامة من بين الإجراءات الإلكترونية التي يتم إنجازها إلكترونيًا من خلال منصة ابشر التابعة لوزارة الداخلية توفيرا للوقت والجهد على الجميع، كما أكدت وزارة العمل علي أهمية تاريخ انتهاء الإقامة يجب الانتباه له جيدا حتي يتم وضع المقيم تحت بند المخالفين والمسائلة القانونية وملاحقة السلطات له.

شروط تجديد الإقامة ربع سنوي في السعودية

كما أكدته أدارة الجوزات علي ضرورة تحديث بيانات جواز السفر للوافدين، أما كيفية تجديد الإقامة الطريقة الصحيحة، أصبحت المملكة العربية السعودية وحكوماتها تسعى من أجل تسهيل أي إجراءات حكومية على أبناءها من الشعب، لهذا قد حولت كافة الإجراءات إلى مواقع إلكترونية رسمية يمكنك التعامل بها من خلال شبكة الأنترنت، وجاءت شروط تجديد الإقامة ربع سنوي في السعودية

يشترط أن يكون العامل مقيم داخل أراضي المملكة. يجب دفع كافة المخالفات المرورية إن وجدت. يجب دفع الرسوم الخاصة بتجديد الإقامة. يشترط امتلاك المقيم جواز سفر ساري المفعول. يشترط عدم تسجيل العامل في قائمة العمال الغائبين عن العمل. يجب أن يكون لدى العامل بصمة وصورة مسجلتان في مكتب الجوازات. في حالة وجود أبناء يبلغون من العمر 15 سنة فيشترط أن يكون لديهم أيضًا بصمة وصورة. يشمل إجراء تجديد الإقامة الربع سنوي كافة الفئات ماعدا فئة العمالة المنزلية.

خطوات تجديد الإقامة ربع سنوي عبر ابشر