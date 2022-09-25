نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تجديد الإقامة ربع سنوي في السعودية والشروط المطلوبه2023 في المقال التالي
خطوات تجديد الإقامة ربع سنوي التي يبحث عنها الكثير من المقيمين علي الأراضي السعودية الذين تجاوز عددهم حسب اخر إحصائيات أعلاناتها وزارة الموارد البشرية السعودي عن اثني عشر مليون مقيم في جميع محافظات المملكة، ويتهافت الكثير منهم لمعرفه خطوات تجديد الإقامة ربع سنوي بعد ان تم الإعلان عنها من قبل السلطات السعودية والسماح لمن يمتلك رخص عمل في المملكة تجديد إقامتهم بشكل ربع سنوي أي ما يعادل كل 3 أشهر سنويا، وذلك بدلاً من تجديدها سنويًا، وإجراء تجديد الإقامة من بين الإجراءات الإلكترونية التي يتم إنجازها إلكترونيًا من خلال منصة ابشر التابعة لوزارة الداخلية توفيرا للوقت والجهد على الجميع، كما أكدت وزارة العمل علي أهمية تاريخ انتهاء الإقامة يجب الانتباه له جيدا حتي يتم وضع المقيم تحت بند المخالفين والمسائلة القانونية وملاحقة السلطات له.
شروط تجديد الإقامة ربع سنوي في السعودية
كما أكدته أدارة الجوزات علي ضرورة تحديث بيانات جواز السفر للوافدين، أما كيفية تجديد الإقامة الطريقة الصحيحة، أصبحت المملكة العربية السعودية وحكوماتها تسعى من أجل تسهيل أي إجراءات حكومية على أبناءها من الشعب، لهذا قد حولت كافة الإجراءات إلى مواقع إلكترونية رسمية يمكنك التعامل بها من خلال شبكة الأنترنت، وجاءت شروط تجديد الإقامة ربع سنوي في السعودية
- يشترط أن يكون العامل مقيم داخل أراضي المملكة.
- يجب دفع كافة المخالفات المرورية إن وجدت.
- يجب دفع الرسوم الخاصة بتجديد الإقامة.
- يشترط امتلاك المقيم جواز سفر ساري المفعول.
- يشترط عدم تسجيل العامل في قائمة العمال الغائبين عن العمل.
- يجب أن يكون لدى العامل بصمة وصورة مسجلتان في مكتب الجوازات.
- في حالة وجود أبناء يبلغون من العمر 15 سنة فيشترط أن يكون لديهم أيضًا بصمة وصورة.
- يشمل إجراء تجديد الإقامة الربع سنوي كافة الفئات ماعدا فئة العمالة المنزلية.
خطوات تجديد الإقامة ربع سنوي عبر ابشر
- الدخول علي منصة أبشر.
- في الخطوة التالية اضغط على الخدمات الإلكترونية للأفراد.
- تسجيل الدخول حيث تدخل اسم المستخدم وكلمة المرور.
- ادخل بعد ذلك الرمز المرئي، ثم انقر على خيار “تسجيل الدخول”.
- ادخل رمز التحقق الذي سيتم إرساله لك في رسالة نصية في هاتفك المحمول.
- من الصفحة الرئيسية اضغط على أيقونة “خدمات المكفولين” من أيقونة “خدمات”.
- انقر عل خيار “تجديد الإقامة”.
- سيظهر لك الموقع بعد ذلك شروط الخدمة المطلوبة، وعند الإطلاع عليها بالكامل اضغط على خيار “التالي”.
- في الصفحة التالية سيعرض لك الموقع قائمة المكفولين من العمال، وفي تلك الخطوة يجب تحديد أسماء العمال المطلوب تجديد إقامتهم حيث سيعرض لك الموقع حالة إقامتهم سواء سارية أم منتهية.
- عقب الانتهاء من تحديد العمال، انتقل إلى خطوة تحديد فترة الإقامة.
- انتقل بعد ذلك إلى خطوة تأكيد البيانات حيث عليك بمراجعة كافة بيانات العامل والإقامة، ومن ثم الضغط على أيقونة “تأكيد”.
- سيتم إخطارك بعد ذلك بإتمام الإجراء بنجاح، ليتعين عليك استلام بطاقة الإقامة الجديدة سواء من فرع الجوازات أو من البريد السعودي.
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