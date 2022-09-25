خطوات التسجيل في المعهد العقاري السعودي و ما هي أهم خدمات المعهد

خطوات التسجيل في المعهد العقاري السعودي هناك العديد من الدورات التي توفرها الحكومة لسعودية من خلال الوزارات الخاصة بها للمواطنين في المملكة العربية السعودية، وتعتبر وزارة الإسكان واحدة من هذه الوزارات التي تقوم بتقديم العديد من الدورات المختلفة، حيث يعتبر المعهد العقاري السعودي أحد المعاهد التي تتبع لوزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية، والتي تقوم على منح العديد من الشهادات المعتمدة للخريجين، وذلك حتى يتم تأهيلهم لسوق العمل السعودي، والانخراط بساحات العمل، وذلك من خلال الدورات التدريبية التي يقوم المعهد بتقديمها، ومن خلال الدورات التدريبية والتأهيلية لكل من القطاع المهني في القطاع العقاري، كما يمكن التعرف علي شروط القرض العقاري من صندوق التنمية و ماهي الأوراق المطلوبة.

خطوات التسجيل في المعهد العقاري السعودي

يمكن التَسجيل في المَعهد العَقاري السَعودي، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لمعهد العقار السعودي. ثم إدخال البيانات التالية:اختيار مواطن من بين الخيارات الموجودة. قم بإدخال رقم الهوية، ثم إدخال تاريخ الميلاد. النقر على التالي.

خدمات المعهد العقاري السعودي

يقوم المعهد العقاري السعودي بتقديم العديد من الخدمات المتنوعة، والتي نذكر منها ما يلي:

الدورات التدريبية المتنوعة في مجال العلوم العقارية. ثم الشهادات المعتمدة، وذلك بالتعاون مع مؤسسات الخبرة المحلية أو العالمية. تدريب المتدربين، وذلك من خلال الدورات التدريبية التي يوفرها المعهد. ثم يقدم خدمة الاستشارات والبحوث التي تعمل على تطوير السوق العقاري السعودي، والتي تبحث في أفضل الحلول للتحديات.

ضوابط التسجيل في المعهد العقاري السعودي

يتقدم المتدرب بطلب التسجيل في الدورات التدريبية عن طريق الموقع الإلكتروني للمعهد العقاري السعودي. ثم يجب على المتدرب تزويد المعهد بكافة المعلومات الصحيحة عنه عند التسجيل. يستمر التسجيل في أي دورة حتى اكتمال العدد المحدد للبرنامج التدريبي ، أو قبل انعقاد الدورة بمدة 24 ساعة. ثم يتم إشعار المتدرب برسالة نصية للتأكيد قبل انعقاد الدورة حيث أن الرسائل النصية هي الوسيلة المعتمدة للمعهد. يشترط دفع مبلغ رسوم الدورة بالكامل للمعهد للبدء عمليًّا في التدريب، وذلك من خلال أحد القنوات التي يوفرها المعهد . ثم يسقط حق المتدرب في الحصول على الدورة وموادها في حال عدم اكتمال دفع الرسوم. يتم تقديم الحقيبة التدريبية لجميع دورات المعهد العقاري إلكترونيا.

أسعار دورات المعهد العقاري

تتراوح أسعار دورات المَعهد العَقاري ما بين 250 ريال سعودي و2500 ريال سعودي وذلك للدورة الواحدة، ومن الجدير بالذكر بأن سعر الدورة يتراوح على حسب الساعات التي تتكون منها الدورة والأيام المحددة للدورة الواحدة، كما ونوع الدورة ومجالها يتحكم في سعرها.