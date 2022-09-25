كيفية طلب صرف تعويض الدفعة الواحدة للمرأة والحالات المستحقة للتعويض

كيفية طلب صرف تعويض الدفعة الواحدة للمرأة المستفيدة من الضمان الاجتماعي بعد قضاء مدة محددة من وزارة الموارد البشرية، يتم الحصول على هذا المبلغ لابد من توافر الشروط التي قامت المؤسسة العامة للتأمينات بإعلان عنها، ويتم صرفه على دفعة واحدة تبعاً للمدة التي قام المستفيد فيها بالاشتراك في الضمان الاجتماعي، لقد قامت مؤسسة التأمينات الاجتماعية بتحديد الفئات التي يمكنها الحصول على تعويض الدفعة الواحدة، وتهتم المملكة كثيرا بما يتعلق بالمرأة وشؤنها من حيث العمل والتعويض كشروط الالتحاق ببرنامج وصول للمراه العاملة، كما يتم القيام بحساب تعويض الدفعة الواحدة للمرأة من خلال احتساب قيمة التعويض، وقيمة التعويض تتلخص في حساب عدد سنوات الاشتراك في التأمينات، ثم يتم القيام باحتساب خمسة عشر بالمائة من قيمة الأجر السنوي لإجمالي عدد السنوات المشمولة بالاشتراك.

كيفية طلب صرف تعويض الدفعة الواحدة للمرأة

بتحميل نموذج طلب صرف تعويضات الدفعة الواحدة للمرأة. يتم طباعة النموذج بعد تنزيله. تعبئة البيانات المطلوبة في النموذج، وينبغي التأكد من تعبئتها بشكل صحيح ودقيق ومنها معلومات المشترك والمفوض ومعلومات البنك وأفراد العائلة. الموافقة على الخصم من مستحقاتي وخصم قيمة اشتراكات المدة الاعتبارية وذلك في حالة التقاعد بضم فترة اعتبارية والمصادقة على توقيع المشترك والشهود. بعد ذلك الدخول إلى الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. ثم أدخال نوع المستخدم ونوع الطلب والاسم ثلاثي ونوع الهوية الوطنية ورقم الهوية ورقم الجوال والبريد الإلكتروني، وعنوان الطلب ووصفه. إرسال الملفات المطلوبة بعد النقر على ملف. النقر على الإقرار بقراءة الاتفاقية وصحه البيانات والموافقة عليها ويتم النقر علي إكمال الطلب.

الأوراق المطلوبة للحصول على تعويض الدفعة الواحدة

إن كان من دفعة من سقطت عنه جنسيته يجب عليه حينها إرفاق ما يثبت أنه سقطت عنه الجنسية من الجهات المختصة. تقديم صورة من الهوية الوطنية. يتم تقديم قرار التعيين والمباشرة بالجهة الحكومية حتى يتم تقديم طلب دفعة لتبادل المنافع. أحضار صورة من مستند الحكم في حالة التقديم لطلب دفعة السجين.

الحالات المستحقة لتعويض الدفعة الواحدة