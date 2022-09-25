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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 3 خطوات للحصول على جوال جديد بالقسط من جرير السعودية 1444| بدون كفيل وفترة سداد تصل إلى 36 شهر في المقال التالي
تُوفّر مكتبة jarir في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع شركة كوارا للتمويل، خدمة الحصول على جوال جديد بالتقسيط من جرير السعودية 1444هـ، دون الحاجة إلى وجود كفيل وفي الوقت نفسه بفترة سداد تصل إلى ثلاث سنوات دون دفعة أولى، كما أن الموافقة على الخدمة تكون فورية وقيمة التمويل تصل حتى 30 ألف ريال سعودي، وهو مُتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
خطوات الحصول على جوال جديد بالقسط من جرير السعودية 1444
ويُمكن لأي مواطن أو مقيم في السعودية الحصول على جوال جديد بالقسط من جرير السعودية 1444هـ، عن طريق ثلاث خطوات وهي:
- التقديم بطلب الحصول على خدمة التقسيط أونلاين عبر موقع مكتبة جرير، علماً بأن التقسيط المُقدم من خلال مكتبة جرير بالتعاون مع شركة كوارا للتمويل.
- الحصول على الموافقة.
- الذهاب إلى أقرب معرض لإنهاء عملية الشراء.
- يُرجى العلم بأن: الحد الأدنى لتقسيط المشتريات 2500 ريال وحد أقصى 30 ألف ريال.
المستندات المطلوبة لشراء هاتف جديد بالتقسيط من مكتبة جرير
وحددت مكتبة جرير بعض المستندات المطلوبة لإنهاء خدمة تقسيط الجوالات أو أي أجهزة أخرى، وهي:
- إثبات هوية سارية الصلاحية.
- تعريف بالراتب
- كشف حساب بنكي حديث لمدة ثلاثة أشهر.
الشروط المطلوبة لتقسيط جوال من مكتبة جرير
ووضعت مكتبة جرير مجموعة شروط يجب توفّرها للحصول على جوال جديد بالتقسيط، وهي كالتالي:
- لا يُمكن استرجاع قيمة الهاتف نقدًا، وفي حال رغب العميل في الاستبدال أو الاسترجاع يخضع ذلك لسياسة الاستبدال والاسترجاع بمكتبة جرير.
- ولا يمكن للعميل شراء الهاتف من خلال الدمج ما بين طريقة الدفع عبر خدمة تقسيط المشتريات وأي طريقة دفع أخرى.
- الخيارات المتاحة للتمويل: 6 أشهر أو 12 شهرًا أو 18 شهرًا أو 24 شهرًا أو 36 شهرًا.
- خدمة تقسيط الهاتف تشمل حصول مُزوّد الخدمة على هامش ربح 1.85% في الشّهر.
- خدمة تقسيط الجوال مُقدمة بالتعاون مع شركة كوارا للتمويل، التي لها كامل الحق في قَبول أو رفض طلب التّمويل.
- يُمكن للعميل الاستفادة من خدمة التقسيط من مكتبة جرير على ألا تقل قيمة الفاتورة عن 2,500 ريال وبحد أقصى 30,000 ريال سعودي.
- يُمكن للعميل الحصول على موافقة مبدئية بالتقديم على الطلب أونلاين قبل زيارة الفرع.
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