فتح حساب جاري بالراجحي أون لاين وبكل سهولة للحصول على الكثير من المزايا

فتح حساب جاري بالراجحي أون لاين، إذا كنت تريد التمتع بالعديد من المزايا المختلفة التي يقدمها مصرف الراجحي على جميع المعاملات والخدمات البنكية التي يوفرها البنك عليك بفتح حساب به بكل بساطة وفي أقل وقت ممكن وذلك للحصول على الخصومات والبرامج التمويلية التي يقدمها البنك والكثير من المزايا المختلفة الأخري، وفي هذا المقال سنقدم لكم مزايا فتح حساب جاري بالراجحي والمستندات المطلوبة.

فتح حساب جاري بالراجحي أون لاين والمزايا التي سوف تحصل عليها

عند فتح الحساب سوف تستطيع إجراء الحوالات المحلية والدولية بأبسط الطرق. سوف تحصل على عشرة آلاف نقطة مكافأة. يمكنك إصدار كشف حساب شهري لإطلاعك على جميع معاملاتك البنكية باللغة العربية والإنجليزية. يسمح لك بسداد الفواتير والمدفوعات الحكومية بأسهل الطرق. التمكن من إصدار بطاقة مدي المقبولة في عدد كبير من نقاط البيع المحلية والدولية وأجهزة الصراف الآلي المنتشرة حول العالم. عند تحويل راتبك لحسابك بالبنكي يكون مسموح لك بالحصول على البرامج التمويلية للبنك بشروط أقل كما يسمح لك بالحصول على تمويل إيجار السيارات بدون دفع مقدم.

المستندات المطلوبة وفتح الحساب

كل ما يتطلبه البنك هو وجود حساب خاص للعميل نشط في منصة أبشر والموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بالبنك بعد ذلك يمكنه تعبئة نموذج طلب فتح الحساب من خلال رابط البنك كما يمكنك فتح الحساب عن طريق تحميل تطبيق مصرف الراجحي أو من خلال الاتصال على 8001241222.

الشروط

يجب أن لا يقل العمر بالنسبة للسعوديين عن ثمانية عشر عاماً ويحق للسعودي من أصحاب الخمسة عشر عاماً بشرط وجود بطاقة هوية وطنية سارية المفعول.

بالنسبة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي يشترط ألا يقل العمر عن ثمانية عشر عاماً ويجب أن يكون لديهم جواز سفر أو بطاقة هوية سارية كما يجب أن يكون لديهم إقامة مثبتة بالسعودية.

بالنسبة للمقيمين لا يقل العمر عن ثمانية عشر عاماً مع وجود إقامة ذات صلاحية سارية المفعول.

أما عن الرسوم فهناك عدد من الخدمات التي يقدمها المصرف بشكل مجاني ومنها السحب والإيداع النقدي من أجهزة الصراف الآلي واستخدام بطاقة مدي عبر نقاط البيع تجديد بطاقة الصراف وخدمة النقد أما عن رسوم خدمة إعادة إصدار المفقودة أو التالفة فتبلغ ثلاثون ريال أما رسوم خدمة السحب النقدي للعمليات الدولية تبلغ خمسة وعشرون ريال وللاستفسار عن الرصيد عبر الشبكات الدلية يتم خصم ثلاثة ونصف ريال سعودي.