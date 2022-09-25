عروض علي سعر آيفون 14 برو ماكس الجديدة بأقل الأسعار

عروض على الايفون الجديد 14 في مكتبة جرير في اليوم الوطني 1444، أعلنت مكتبة جرير عن عروض أيفون الجديدة 14 التي أصبحت محط أنظار جميع السعوديين وزارة رغبة منهم في اقتناء هاتف أيفون 14 الذي يعد مناهم واحدث الهواتف في الأسواق بالفترة الحالية نظرا لإمكانياتة مواصفاته فإنها من الشركات العالمية الشهيرة التي يقبل جميع الأشخاص على شرائه، حيث يعد أيفون 14 من أخر أصدارات شركة ابل الأمريكية بعد إصدار أيفون 13 برو ماكس لذلك نجد العديد الذين يرغبون في اقتناء هذا الهاتف لذلك فان مكتبه جرير تستغل المناسبات والاحتفال بالعيد الوطني في المملكة العربية السعودية 92 وتقوم بعمل عروض مميزة على أيفون 14 وسوف نعرض هذه التخفيضات والعروض بشكل تفصيلي خلال الفقرات التالية

عروض مكتبة جرير لليوم الوطني 92

تطلق العديد من المتاجر والمحلات العروض والتخفيضات على اسأله التي تقدمها احتفالنا باليوم وحتى يستمتع المواطنين بالاستفادة من هذه العروض ودخول الفرح عليهم في هذا اليوم فان مكتبه جرير قد أطلقت عروض علي الأجهزة الإلكترونية والكهربائية التي تقدمها وأيضا المنتجات والأغراض المنزلية وسيله على الأخري ويأتي من اهم العروض التي تقدمها ولفت أنظار جميع المواطنين في السعودية هو العروض على أيفون 14 الجديد، حيث أنها وفرت الايفون من خلال الاستبدال هاتفك القديم ودفع الفرق أي أن كانت حالة الهاتف القديم الخاص في الشخص.

ما هو عرض مكتبة جرير على أيفون

يمكن أن تبدل هاتفك القديم الذي يكون للايفون 11 أو 13 أو أيفون 12 بروماكس بهاتف أيفون 14 الجديد ولكن يكون ذلك طبعا عدة شروط يجب أن يتعرف عليها المتقدم للعرض ومن هذه الشروط ما يلي