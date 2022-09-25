من منصة أبشر.. طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية لشخص آخر 1444

المخالفات المرورية لشخص آخر، سهلت وزارة الداخلية على مواطنيها والمقيمين بالمملكة بشأن العديد من الخدمات الحكومية فأصبح جزء كبير من تلك الخدمات يتم إلكترونيًا مثل الاستعلام عن المخالفات المرورية للمواطن أو لشخص آخر وهذا من خلال المنصة الإلكترونية أبشر التابعة لوزارة الداخلية، حيث يتجه المستعلم إلى المنصة وإدخال البيانات الشخصية لفتح حسابه بمنصة أبشر ثم الوصول إلى الخدمة المطلوبة سواء كانت الاستعلام عن المخالفات المرورية أو غيرها من الخدمات الحكومية الأخرى إليكم تفاصيل طريقة الاستعلام من منصة أبشر في السطور التالية.

الاستعلام عن المخالفات المرورية من أبشر

توفر منصة أبشر طريقة بسيطة للوصول إلى المخالفات المرورية الخاصة بالشخص نفسه أو شخص آخر تابع له سواء كان أحد أفراد العائلة أو أحد العاملين أو المكفولين لدى صاحب العمل وتلك الخطوات تتمثل في:

الوصول إلى المنصة الإلكترونية أبشر من الرابط الإلكتروني لمنصة أبشر.

التسجيل بواسطة بيانات المستعلم الشخصية في المنصة للوصول إلى الخدمة المطلوبة.

ثم البحث عن الخدمة الخاصة بالاستعلام عن المخالفات.

وبعدها يحدد المستعلم نوعية الوثيقة المطلوبة ومن ثم وضع البيانات الأخرى المتطلبة والخاصة بالشخص المراد الاستعلام عن مخالفاته المرورية.

بعد نقل رمز التحقق واختيار زر عرض تظهر أي مخالفات مسجلة على الشخص.

الاستعلام عن المخالفات المرورية لشخص آخر من أبشر

وهناك طريقة أخرى لمعرفة المخالفات المرورية المسجلة على أي فرد آخر وهي:

التسجيل بالحساب الشخصي في منصة أبشر الحكومية للوصول إلى الخدمة المرغوب بها. ثم من الصفحة الرئيسية ينقر الشخص على زر المخالفات المرورية. تظهر فيما بعد صفحة جديدة بها تفاصيل المخالفات المرورية سواء كانت موجودة أم لا وتم تسديدها أم لا. يتم اختيار تبويب استعلام عام من أجل كتابة رقم هوية الفرد المراد الاستعلام عنه في المربع المخصص لذلك. بعد ذلك تظهر أي تفاصيل متعلقة بالمخالفات المرورية للشخص المحدد.

كيفية التواصل مع خدمة دعم المرور

كما ووفرت وزارة الداخلية وسيلة أخرى من أجل التعرف على المخالفات المرورية إن وجدت وطريقة سدادها وهي كالتالي: