نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم على وظائف المديرية العامة للجوازات 1444 للرجال في المقال التالي
أعلنت المديرة العامة في السعودية عن عدة وظائف شاغره بها وذلك لحملة شهادة الثانوية العامة والبكالوريوس والدبلومات، كما أنها أشارة إلى أن التقديم إلكترونيا من خلال منصة أبشر التي تقدم عدد كبير من الخدمات لجميع الأشخاص وتسهل عليهم انحاز المهمات في أقل وقت ممكن وقت هذه الخدمات هي وظائف المديرية العامة للجوازات في الفترة الحالية والتي يرغب عدد كبير في الأشخاص من التقدم إليهم لذلك سوف نعرض كيفية التسجيل في وظائف المدنية العامة للجوازات وما هي شروط التقديم وموعد التسجيل بها بالتفاصيل.
موعد التقديم على وظائف المديرية العامة للجوازات
من المقرر أن يتم التقدم إلي الوظائف الشاغرة التي أعلنت عنها المديرية العامة للجواز يوم 24 من شهر سبتمبر لعام 2022 وذلك حتى يوم 29 من شهر سبتمبر لعام 2022 وبذلك فإن مدة التقديم تكون خمسة أيام متتالية يستطيع بها جميع الراغبين والذين تتوفر بهم الشروط التقديم بنجاح خلال منصة أبشر الإلكترونية.
شروط وظائف الجوازات العامه للرجال 1444
وضعت الجوازات العامه للرجال عدة شروط يجب أن تتوفر في جميع المتقدمين حتى يتم قبولهم في الوظائف التي تم الإعلان عنها ومن هذه الشروط ما يلي
- لا بد علي المتقدم أن يكون حاملا للشهادة الثانوية العامة.
- يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وإذا كان متزوج فيجب أن تكون زوجته سعوديه الجنسية.
- يجب أن يتمتع بحسن السمعة والسير والسلوك وألا يكون قد تم الحكم عليه في أي قضايا مخلة بالشرف أو أي قضايا من نوع آخر.
- يجب أن لا يشغل أي وظيفة في قطاع عسكري في فترة التقديم وأن لا يكون قد تم فصله من أي وظيفة أخرى لأسباب تأديبية.
- يجب أن يوفر جميع الأوراق والمستندات المطلوبة منهم الهوية الوطنية وتكون سارية المفعول.
- يجب أن الاختبارات الصحية ويكون لائقا بدنيا وجسميا..
- يجب أن يتجه في المقابلة الشخصية.
التخصصات المطلوبة في وظائف الجوازات العامه للرجال 1444
نشرت الجوازات العامة في الوظائف الشاغرة عن عدة تخصصات المطلوبة ومن هذه التخصصات ما يلي:
- تخصص الدعم الفني.
- تخصص القانون.
- تخصص أنظمة الحريق.
- تخصص فني إلكتروني.
- تخصص الإمداد والتمويل.
- تخصص فني كاميرات.
- تخصص إدارة المخاطر.
- تخصص الشريعة والقانون
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