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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الاستعلام عن وافد إلكترونيًا من مكتب العمل 1444 في المقال التالي
الاستعلام عن وافد من مكتب العمل، أتاحت وزارة التنمية الاجتماعية خدمات مكتب العمل إلكترونيًا سواء للوافدين أو المقيمين على أرض المملكة وهي خدمات وفرت الوقت والجهد الكبير على المستخدمين إذ أصبح بإمكانهم الآن الاستفسار عن الخدمات المطلوبة إلكترونيًا بدلًا من زيارة مكتب العمل مباشرةً، كما ويوفر المكتب خدمة الاستعلام عن وافد لمعرفة التفاصيل المتعلقة بزيارته مثل مدتها وميعاد انتهائها وصلاحيتها ونرى أن الوزارة تبذل قصارى جهدها من تطوير تلك الخدمات وتحديثها باستمرار من خلال تحديث قاعدة بيانات الوافدين والمقيمين في المنصة وللتعرف على طريقة الاستعلام عن وافد من مكتب العمل إلكترونيًا تابعوا معنا.
استعلام عن وافد إلكترونيًا من مكتب العمل
سهلت الوزارة كثيرًا من خدمة الاستعلام عن الوافدين على صاحب العمل أو الجهة التي تريد الاستعلام بدلًا من حجز موعد في مكتب العمل من أجل الاستفسار عن المعلومات المرغوبة، ويمكن الاستعلام من خلال الموقع الالكتروني للوزارة إما برقم الهوية أو رقم الإقامة أو الحدود حيث تأتي خطوات الاستعلام عن وافد بسهولة من مكتب العمل إلكترونيًا كما يلي:
- الانتقال إلى الرابط الالكتروني المباشر لـ وزارة التنمية الاجتماعية .
- اختيار زر الخدمات الإلكترونية من الأزرار الأخرى المتاحة بالصفحة الأولى.
- من هذه الخدمة تظهر مجموعة اختيارات يتم النقر على الاستعلامات ثم موظف وافد.
- في تلك الخطوة يجب على المستعلم أن يضع رقم الإقامة والجنسية الخاصة بالوافد من أجل الحصول على تفاصيل إقامة الوافد.
- وعند الانتهاء يقوم المستعلم بالضغط على أمر بحث حتى تظهر بيانات الوافد المطلوبة والمحددة بشأن إقامته.
الاستعلام عن وافد نقل كفالة من مكتب العمل
وهناك خدمة متميزة أيضًا يوفرها مكتب العمل للمستخدمين وهي الاستعلام عن نقل كفالة بواسطة استخدام رقم الإقامة للوافد وتتم تلك الخدمة من خلال الخطوات القادمة:
- النقر على رابط وزارة التنمية الاجتماعية .
- يجب تحديد الخدمة المطلوبة بعد ذلك ثم الاستعلام عن نقل خدمة.
- ومن ثم يتم تحديد الاستعلام برقم الإقامة من أجل إدخال الرقم في المربع الشاغر.
- وبعد نقل رمز التحقق أيضًا يتم النقر على بحث حتى تظهر أي تفاصيل متعلقة بطلب الكفالة للوافد.
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