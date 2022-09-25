نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تحديث بيانات الضمان المطور نفاذ “موعد إيداع الضمان بالراجحي” شروط استحقاق الأهلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نستعرض معكم اليوم أهم ما يتعلق بالضمان الاجتماعي المطور الجديد، ومنها رابط وطريقة تحديث بيانات الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1444 نفاذ برقم الهوية وكيفية احتساب الدعم وفق عدد التابعين والحد المانع وكذلك طريقة تحدث البيانات على منصة الدعم والحماية الاجتماعية،وشروط استحقاق صرف راتب الضمان المطور، والحالات التي يتم فيها رفض الأهلية لاستحقاق معاش الضمان الجديد، وكيفية الاستعلام عن حالة الطلب الذي تم تسجيله على رابط موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للضمان المطور، فجميع ما سبق يُعتبر من أهم الموضوعات والتساؤلات الخاصة بالضمان الاجتماعي الذي تم تعديل شروط استحقاقه وفق المنظومة الجديدة للضمان الاجتماعي المطور.

رابط تحديث بيانات الضمان المطور نفاذ “موعد إيداع الضمان بالراجحي” شروط استحقاق الأهلية

تذهب إلى أيقونة التذاكر أعلى يسار الصفحة

الضغط على إنشاء تذكرة جديدة.

تختار برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي.

اختار رفع الطلب.

ثم تختار عدم القدرة على “حسب نوع الخطأ أو “عدم إضافة بيان معين لم تقم به عند التسجيل في البداية”.

تكتب وصف للمشكلة التي تواجهك.

الضغط على أيقونة إرسال.

ستظهر لك رقم التذكرة وحالة التذكرة أنها قيد المعالجة.

سيتم الرد على التذكرة خلال أيام.

في حال لم تستفد من الإجابة بالرد. يمكنك عمل تذكرة جديدة للاستيضاح أكثر.

حاسبة الضمان المطور تحديث بيانات الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1444

تُعتبر حاسبة الضمان المطور وسيلة يتم من خلالها معرفة المبلغ الذي تستحقه الأسرة التي تم قبول أهليتها لاستحقاق راتب الضمان، وذلك لمن سبق لهم التسجيل على رابط موقع نظام الضمان الاجتماعي المطور.

فقد أطلقت وزارة الموارد البشرية واستحدث ألية تحت مسمى حاسبة الضمان والتي يمكن من خلالها احتساب قيمة راتب الضمان المطور والفيديو التالي يوضح طريقة وألية حساب راتب الضمان الجديد، حيث يمكن حساب راتب الضمان وفق الخطوات التالية:

يتم حساب الدخل الإجمالي لجميع أفراد الأسرة

يتم احتساب نصف هذا الدخل الخاص بالأسرة.

يضاف إلى نصف الدخل جميع ما بصرف للأسرة من برامج دعم.

تتم المقارنة بين النتائج السابق بالحد الأدنى الذي تم احتسابه للمعاش الشهري حسب عدد أفراد الأسرة الواحدة، وهو كما يلي: 1100 لعائل الأسرة، و500 لكل تابع في الأسرة.

بناء على ما سبق يتم احتساب الحد الأدنى للراتب، وذلك باعتباره مساوي للحد الأدنى الأساسي لاحتساب معاش الفرد الواحد،

بعد ذلك يتم إضافة الزيادة لكل أسرة، على أن لا يزيد مجموع الاستحقاق عن الحد الأدنى الذي تم احتسابه للمعاش، وذلك وفق جدول الحد المانع الذي أقرته وزارة الموارد لبشرية.

رابط وطريقة تحديث البيانات مستفيدي الضمان المطور على منصة الدعم والحماية الاجتماعية

طريقة والية تحديث البيانات لمستفيدي الضمان المطور على رابط موقع منصة الدعم والحماية، حيث نوهت وزارة الموارد البشرية إلى ضرورة تحديث البيانات في حال طرأ أي تغيير في البيانات التي تم تسجيلها سابقاً، وذلك في حال زيادة الدخل عما سبق تسجيله، أو الحصول على فرصة عمل أفضل براتب أعلى، وكذلك في حال زيادة تابع إلى ألأسرة كإضافة مولد جديد، أما عن طريقة تحديث البيانات فتتم وفق الخطوات التالية:

زبارة رابط الموقع الرسمي للضمان الاجتماعي المطور .

. تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور.

الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

ستفتح لك صفحة بياناتك.

قم بإدخال أو تعديل البيانات الخاصة بك.

تأكد من إدخال البيانات بشكل صحيح والبيانات تشمل “الاسم – اللقب – الحالة الاجتماعية وغيرها”.

اضغط على أيقونة التالي.

أدخل حسابك البنكي عن طريق إضافة رقم الأبيان واسم البنك الذي تم فتح الحساب به

ثم اضغط على التالي.

يمكنك تعديل وتحديث البيانات الخاصة بك كرقم الهاتف الجوال أو محل الإقامة أو أي تغير في الدخل.

الضغط علي التأكيد.

سيتم إرسال رسالة نصية على هاتفك الجوال تُفيد بأنك قمت بتحديث بيناتك بنجاح.

شروط استحقاق راتب الضمان الجديد

زوجة أو أرملة أو مطلقة المواطن السعودي، ولديها إقامة سارية المفعول مع أولادها.

أبناء الأرملة أو المطلقة السعودية من زوج غير سعودي.

إقامة ساري المفعول لـ “أبناء الأرملة أو المطلقة” من زوج غير سعودي.

الأيتام غير القادرين “عقلياً أو جسدياً” على العمل.

الأرامل والمطلقات الغير قادرين على العمل بشرط أن تكون بطاقة التنقل سارية.

شروط الأهلية وحالات أيقاف راتب الضمان الاجتماعي المطور

عدم استيفاء شرط من شروط الأهلية.

حالة ثبوت عدم صحة البيانات التي قمت بتسجيلها.

في حال أي تغير في البياتات المُحددة للأهلية ولم يقم المستفيد بتحديث تلك البيانات خلال 30 يومًا.

إثبات عدم التزام المستفيد ببرامج وخطة التأهيل.

الإقامة الدائمة بأحد دور الإيواء الحكومية.

تخلي المستفيد برغبته عن المعاش

في حالة وفاة المستفيد.

نتائج استحقاق الضمان الاجتماعي المطور 1444

وتجدر الإشارة إلى أنه موعد نزول نتائج الأهلية لمستفيدي الضمان هذا الشهر ستكون في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر الحالي 2022، كما يمكن أن يمتد الإعلان عن نتائج أهلية الضمان لأوائل شهر أكتوبر القادم 2022، هذا وسيتم إرسال رسائل نصية، وذلك لمن قاموا بالتسجيل للاستفادة من دعم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويستمر إرسال الرسائل تباعاً خلال هذا الأسبوع الأخير من هذا الشهر، كما يمكن الاستعلام عن حالة الضمان وهل تم قبول الاستحقاق وأهلية الدعم من عدمه، وذلك على رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية الجديدة.

موعد التسجيل على رابط الاجتماعي المطور الجديد : 20 نوفمبر 2021 حتى يوم 10 أكتوبر 2022.

: 20 نوفمبر 2021 حتى يوم 10 أكتوبر 2022. الإعلان عن الأهلية ينم تباعاً وتدريجياً.

ميعاد صرف راتب الضمان الاجتماعي لمن تثبت أهليتهم.

فتح باب تقديم التظلمات لمن يثبت عدم أهليتهم والأحقية في دعم منصة الحماية لاجتماعية.

تقديم التظلم والاعتراض يتم الرد عليه في خلال 60 يوم من تاريخ تقديم الاعتراض، وذلك من خلال لجان متخصصة.

تم صرف دفعتين حتى الآن.

الدفعة الثالثة من المتوقع صدورها ونزول الراتب بنهاية الأسبوع الحالي.

متى ينزل إيداع راتب الضمان الاجتماعي بالراجحي لهذا الشهر

ويجب الإشارة إلى ما تبذله الحكومة السعودية من جهود للنهوض بالمواطن السعودي ، وذلك بتوجيه من “خادم الحرمين الشريفين” وتولى حكومة المملكة العربية السعودية كامل اهتمامها بالفئات محدودة الدخل، خاصة الأسر الأشد حاجة، وذلك بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية عن طريق تطوير نظام الضمان الاجتماعي بإطلاقها التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي الجديد المطور، وكذلك برنامج التأهيل الشامل لذوي الإعاقة من أصحاب الهمم والأيتام. أما في مجال الإسكان فتقوم منصة دعم سكني ودورها الفاعل من مشاريع ومخططات سكنية، وكذلك برامج القروض العقارية المدعومة، أما عن الأسر الريقية وربات البيوت، فتقوم منصة دعم ريف بتحقيق التنمية المستدامة لأهل الريف، وكذلك منصة أنعام لدعم صغار مربي الماشية، جميعها جهود محمودة تقوم بها الحكومة السعودية بأوامر وتوجيهات ملكية تجاه مواطنيها.

وبذلك نكون قد قمنا بشرح أهم المعلومات التي تخص برنامج الضمان الاجتماعي المطور الجديد وطريقة التسجيل وتحديث البيانات وتعديلها على رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في شهر نوفمبر الماضي 2021، كما شرحنا شروط الأهلية وحالات أيقاف راتب الضمان الاجتماعي المطورـ واستخدام حاسبة الضمان لمعرفة قيمة الراتب وحسابه.