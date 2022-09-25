نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحديث الضمان الاجتماعي 1444 والشروط المطلوبة للمتقاعدين في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تحديث الضمان الاجتماعي1444 حيث يبحث المستفيدين من الضمان الاجتماعي عن الطرق التي يتم بها تحديث معلوماته كزيادة أفراد من عائلته وغير ذلك، كل هذا سنتعرف عليه في السطور القادمة.

طريقة تحديث الضمان الاجتماعي 1444

يقدم الضمان الاجتماعي المعاشات بالإضافة للمساعدات المالية للفقراء في المملكة، ويجب على المستفيدين تحديث بياناتهم بشكل مستمر وذلك باتباع طريقة تحديث الضمان الاجتماعي كالتالي:-

قم بالدخول على الموقع الخاص بوزارة الموارد والتنمية الاجتماعية.

اضغط على الخدمات الإلكترونية.

بعدها قم بتسجيل الدخول وذلك عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

قم بالنقر على تحديث البيانات.

قم بتغير أي بيانات تريد تحديثها.

ثم اضغط على إرسال.

وبهذا سيتم تحديث البيانات التي قمت بوضعها.

كيفية الاستعلام عن حالة بيانات الضمان الاجتماعي المحدثة

تستطيع متابعة الطلب الذي قمت بتقديمه وذلك من خلال الآتي:

قم بالدخول على منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

بعدها اضغط على حالة الطلب.

بعدها ستظهر لك حالة الطلب الذي قمت بتقديمه.

ستأتي لك رسالة نصية توضح لك حالة الطلب.

الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي

تهتم الحكومة السعودية بوصول ما تقدمه من مساعدات في الضمان إلى من يستحق ولذلك حددت تلك الفئات وهي:

يستحق الضمان الاجتماعي كل من وصل لستين عامًا سواء أكان رجل أو امرأة.

المرأة التي توفي زوجها وليس لديها وظيفة.

يشترط على من يأخذ الضمان الاجتماعي ألا يعمل في القطاع الحكومي أو الخاص.

المطلقة أيضًا تستحق المعاش وكذلك المرأة التي قطعها زوجها ولا تعلم عنه شيء ولا يوجد لها مصدر للدخل.

العامل الذي يتعرض لإصابة تسبب له إعاقة بدنية تمنعه عن العمل.

شروط الضمان الاجتماعي للمتقاعدين

وضعت وزارة التضامن عدة شرط يجب توافرها لكي يحصل المتقاعد على معاش الضمان وهذه الشروط هي: