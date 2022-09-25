التحقق من أهلية الضمان Sbis.Hrsd.Gov.Sa موعد صول رسالة استحقاق الأهلية سبتمبر 2022

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عمر شويل - جدة التحقق من أهلية الضمان والذي تقوم به لجنة دراسة الطلبات في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية به شهريا، حيث يستمر التسجيل الإلكتروني في الضمان المطور مستمرا حتى أكتوبر 2022 ويتم شهريا الإعلان عن الأهلية، ويتابع المسجلين الجدد قبول طلباتهم مباشرة للذين ليس لديهم مشكلة في الاستحقاق بينما ينتظر الذين لديهم نقص في البيانات أو مشكلات في الأهلية حتى يتم دراسة الطلب، وتقوم الوزارة بدراسة الطلبات جيدا بينما تتيح رقم الضمان المطور للاستعلام والشكاوى.

التحقق من أهلية الضمان Sbis.Hrsd.Gov.Sa موعد صول رسالة استحقاق الأهلية

وقد قامت الفئات السابقة بالتسجيل الجديد في رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للاستفادة من راتب الشهر الجديد، ويتم الإعلان عن نتائج الأهلية بعد 20 يوم من التسجيل وذلك لضمان ما يلي:

تظهر نتائج الأهلية بشكل مباشر للذين ليس لديهم مشكلات في الاستحقاق أو البيانات أو الوثائق المقدمة.

بينما يتم تأخير الإعلان عن الأهلية للذين ليس لديهم استكمال البيانات أو يتم رفض الأهلية الخاصة بهم في وقت لاحق.

سبب تأخر رسالة الأهلية في شهر سبتمبر 2022

كان سبب تأخر رسالة الأهلية للضمان أن الوزارة ما تزال تقوم بدراسة الطلب ويتم متابعة صحة رقم الغيبان البنك وبيانات الدخل للمسجلين في الضمان المطور، أو ربما يكون المسجل الجديد ليس له أهلية أو لم يقم باستكمال بيانات التسجيل، وتصل إلى الجميع رسالة بالتأهل أو عدم التأهيل فيها سبب عدم التأهيل بينما يتم الاستعلام عن الأهلية مباشرة من رابط الضمان.

كيف أتحقق من أهليتي في الضمان

وتجدر الإشارة إلى أنه موعد نزول نتائج الأهلية لمستفيدي الضمان هذا الشهر ستكون في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر 2022، كما يمكن أن يمتد الإعلان عن نتائج أهلية الضمان لأوائل شهر أكتوبر 2022، هذا وسيتم إرسال رسائل نصية، وذلك لمن قاموا بالتسجيل للاستفادة من دعم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويستمر إرسال الرسائل تباعاً، كما يمكن الاستعلام عن حالة الضمان وهل تم قبول الاستحقاق وأهلية الدعم من عدمه، وذلك على رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية الجديدة.

يتم الدخول مباشرة على رابط الضمان الاجتماعي المطور بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. يقوم المواطن باختيار برنامج الدعم الخاص به. يتم بعدها استعراض تفاصيل الاستحقاق.

نتائج أهلية الضمان المطور سبتمبر 2022

قام العديد من الراغبين في الاستفادة من الحصول على راتب الضمان المطور، من الذين لم يسبق لهم التسجيل والاستفادة من راتب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتسجيل في الضمان المطور الجديد، ومن تلك الفئات:

المطلقات حديثا ويرغبن في الاستفادة من الراتب، ويكن عليهن الالتزام بإثبات الطلاق والاستقلالية في السكن، تعول أو لا تعول، لتحديد قيمة الراتب.

تسجيل الأرامل واللاتي ليس لهن معيل ولا دخل، ويكن عليهن تقديم الوثائق التي تثبت كل ما سبق، واستقلالية المسكن أو عدم الاستقلالية والأولاد والدخل وغيرها.

العاطلين عن العمل بشرط الالتحاق ببرامج الوزارة، عيادة تسجيل الضمان الاجتماعي، للتأهيل للحصول على الوظائف وإيقاف راتب الضمان.

موعد نزول إيداع راتب الضمان بالراجحي لشهر أكتوبر 2022

يتم صرف إيداع راتب الضمان الاجتماعي لهذا الشهر صباح يوم الأحد 2 أكتوبر 2022، وهو الموافق سادس أيام شهر ربيع أول 1444، كما تم مد مهلة التسجيل في الضمان المطور لنهاية شهر أكتوبر 2022، وذلك بدلا من الموعد السابق خلال شهر مايو الحالي، ويتم التسجيل بنفس الألية السابقة، كما سيتم إرسال رسائل نصية على هواتف مقدمي طلبات الاستحقاق، أما في حال رفض قبول الأهلية، فيمكن تقديم طلب اعتراض على نتيجة الأهلية خلال ثلاثون يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الأهلية.

ويجب الإشارة إلى ما تبذله الحكومة السعودية من جهود للنهوض بالمواطن السعودي ، وذلك بتوجيه من “خادم الحرمين الشريفين” وتولى حكومة المملكة العربية السعودية كامل اهتمامها بالفئات محدودة الدخل، خاصة الأسر الأشد حاجة، وذلك بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية عن طريق تطوير نظام الضمان الاجتماعي بإطلاقها التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي الجديد المطور، وكذلك برنامج التأهيل الشامل لذوي الإعاقة من أصحاب الهمم والأيتام. أما في مجال الإسكان فتقوم منصة دعم سكني ودورها الفاعل من مشاريع ومخططات سكنية، وكذلك برامج القروض العقارية المدعومة، أما عن الأسر الريقية وربات البيوت، فتقوم منصة دعم ريف بتحقيق التنمية المستدامة لأهل الريف، وكذلك منصة أنعام لدعم صغار مربي الماشية، جميعها جهود محمودة تقوم بها الحكومة السعودية بأوامر وتوجيهات ملكية تجاه مواطنيها.

وبذلك نكون قد استعرضنا من خلال هذا التقرير أهم الأسباب التي قد تطرأ لتأجيل إعلان نتائج أهلية الضمان لشهر سبتمبر 2022، وكذاك كيفية التحقق من نتائج الأهلية لاستحقاق دعم وزارة الموارد البشرية، حيث تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدراسة حالة كل طلب بعناية، وذلك لبيان والتحقق من استحقاق الأهلية لصرف راتب الضمان، وفي حال كان لديكم أي استفسار أوتساؤل، يمكنكم التواصل معنا من خلال التعليقات أسفل هذا التقرير،