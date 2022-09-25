نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف احدث بيانات التأهيل الشامل والاستعلام عن الإعانة برقم الهوية؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة ردا على تساؤل كيف احدث بيانات التأهيل الشامل أكدت وزارة الموارد البشرية على أهمية تحديث مستفيدي الإعانة المالية والضمان الاجتماعي؛ وذلك لأن التحديث المستمر للبيانات في حالة التغيير يرتبط ارتباط وثيق برفع جودة الخَدمات المقدمة، كذلك وصول إعانة التأهيل الشامل إلى أكبر عدد ممكن من المستحقين، حتى يتجاوز المستفيد بذلك الصعوبات التي تعترض الوزارة خلال إيداع الإعانة المالية في حسابات المستفيدين، نتيجة عدم تحديث رقم الحساب البنكي مثلا، ونظرًا لحرص الوزارة على تسهيل الإجراءات على المواطنين فقد وفرت خدمة التحديث الإلكتروني للبيانات عبر بوابة وزارة الموارد البشرية.

حرصًا من الوزارة على دعم ذوي الإعاقة أتاحت التسجيل في التأهيل الشامل والاستفادة من الإعانة المالية المخصصة للمستوفين الشروط والضوابط المحددة، حيث يبدأ ذوي الإعاقة بالتقديم على الإعانة المالية، وتحديد نوع الإعاقة، لتبدأ الوزارة في دراسة الطلب وتقييم الإعاقة، ثم إدراج الاسم في قوائم الوزارة، وقد وفرت لهم خدمة الاستعلام عن التأهيل الشامل برقم الهوية؛ للتحقق من الحالة وصرف الإعانة الشهرية.

كيف احدث بيانات التأهيل الشامل

افتح بوابة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. اختر الخَدمات الإلكترونية للتنمية الاجتماعية. سجل الدخول واكتب البيانات المطلوبة. من قائمة الخَدمات المتاحة اختر الإعانة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة. الانتقال إلى بيانات الطلب، ثم تحديث بيانات التأهيل الشامل. إرفاق التقارير الطبية الحديثة بصيغة pdf. الضغط على حفظ الطلب.

التأهيل الشامل استعلام برقم الهوية

بعد معرفة كيف احدث بيانات التأهيل الشامل، توفر الوزارة أيضًا خدمة الاستعلام عن حالة الإعانة المالية برقم الهوية، كما يلي:

انتقل إلى رابط الاستعلام عن التأهيل الشامل. اكتب رَقَم المستفيد، ثم سجل رَقَم الهوية الوطنية. حدد نوع الإعاقة من الخيارات المتاحة. أعد كتابة رمز التحقق البشري طما هو بالصورة المتاحة أمامك. اضغط على كلمة عرض في النهاية.

شروط التأهيل الشامل

كشفت وزارة الموارد البشرية عن شروط التسجيل في التأهيل الشامل لذوي الإعاقة، والاستفادة بالإعانة المالية، نذكر منها:

في البداية يجب أن يكون لدى المستفيد تقرير الإعاقة ساري الصَّلاحِيَة.

أن يكون الفرد سعودي الجنسية أو من القبائل النازحة، ومن المقيمين بشكل دائم داخل السَعودية.

أن يكون لديه هوية وطنية سارية المفعول.

ألا يزيد عمر المستفيد عند حدوث الإعاقة عن 60 عاما.

أن يكون قد تمت عملية تقييم الإعاقة فعلًا من وزارة الموارد البشرية، وتم التسجيل في قوائم الوزارة.

ألا يكون من المستفيدين من خدمات الإيواء بالوزارة.

أن تكون الإعاقة مصنفة في برنامَج التأهيل الشامل.

ألا يزيد دخل المستفيد عن 4000 ريال شهريا.

ألا تتجاوز مدة إقامة المستفيد من التأهيل الشامل في المراكز التأهيلية أو الحكومية على نفقة الدولة عن ست أشهر.

في النهاية نكون قدمنا لكم متابعي موقع ثقفني إجابة شاملة على استفسار كيف احدث بيانات التأهيل الشامل، وأوضحنها أهمية تحديث التأهيل الشامل كلما دعت الوزارة لذلك في صرف الإعانة المالية، والوصول لأكبر عدد من المستفيدين، كذلك تعرفنا إلى طريقة الاستعلام عن التأهيل الشامل برقم الهوية وشروط التسجيل في الإعانة المالية.