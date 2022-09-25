نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق الإعفاء من بنك الراجحي من سداد القروض والشهادات 1444 بالشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من المواطنين عن كيفية إعفاء بنك الراجحي من سداد القروض والشهادات، وتعتبر من أهم اساسيات المجتمع السعودي كما يبحث العديد من العملاء عن طرق الاستفادة من التسهيلات والأمور المُيسرة التي يقدمها المصرف للمتعثرين والذين لا يستطيعون سداد قيمة القروض بسبب الظروف المعيشية لدى المواطنين، ويعد مصرف الراجحي من أهم البنوك التي يتعامل معها العملاء في المملكة السعودية، والذي يقدم مجموعة كبيرة من الدعم المالي والخدمات المطابقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وسوف نعرض شروط الإعفاء لبنك الراجحي من سداد القروض 1444 ، وخطوات الاستعلام برقم الهوية والأوراق المطلوبة للإعفاء.

إعفاء القروض بنك الراجحي 1444

يقدم بنك الراجحي السعودي أهم الخدمات المادية والدعم المالي وهي خدمة إعفاء من سداد القروض بعد أن أعلن البنك عن إمكانية الحصول على طلب إعفاء وفق بعض المعايير والشروط، حيث يواجه المواطنين بعض الأزمات التى تدفعهم إلى التأخر في سداد ديون البنك، ولم يتمكنوا من السداد بسبب تدهور الوضع الحالي، ذلك بالإضافة إلى أن البنك يوفر إعادة هيكلة الديون للمواطنين الغير قادرين على السداد.

شروط الإعفاء من بنك الراجحي للمواطن

بسبب تدهور الظروف الاقتصادية في العامين الأخيرين قام مصرف الراجحي بإتاحة الإعفاءات من سداد أقساط القروض للمتعثرين والغير قادرين على السداد، في حالة العجز الدائم أو المرض الذي يمنعه من العمل وسداد ديونه، كما أتاح لأسرة المتوفي الحصول على إعفاء، ولكن بتوافر بعض الشروط وهي:

إذا كان المستفيد يعاني من إعاقة كلية أو جزئية، منعه من دفع الديون المتراكمة.

تقديم جميع المستندات التي تؤكد فترة سداد القرض.

تقديم تقرير طبي يوضح حالة العميل.

حالة وفاة عميل المستفيد من القرض.

الأوراق المطلوبة في إعفاء الراجحي

حتى يتم إكمال الدعم المالي الكامل والخدمة المقدمة من بنك الراجحي بخصوص الإعفاء الشامل يجب توافر بعض الأوراق والمستندات المطلوبة، وتلك الأوراق كالتالي:

مستندات تبين نوع القرض الذي حصل عليه المتوفى من مصرف الراجحي.

تقديم نموذج يبين الوضع الاقتصادي للمقترض والأقساط التي سددها والأقساط المتبقية.

صورة من الهوية الوطنية للمتوفى وصورة من هويات الورثة الشرعيين.

كيفية الحصول على إعفاء الراجحي 1444

يجب اتباع الخطوات التالية للحصول على إعفاء مصرف الراجحي: