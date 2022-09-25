التقديم على أسرع تمويل شخصي 2022 بإيداع فوري والتسجيل إلكتروني

التقديم على أسرع تمويل شخصي، عبر سلفة أحد المنصات المرخصة من البنك المركزي لتقديم القروض الصغيرة الشخصية بوقت قياسي وفوري في المملكة العربية السعودية، والتي يمكن التقديم عليها من خلال الموقع الإلكتروني لمنصة سلفة، وبالتعريف عن منصة سلفة الالكترونية فهي أول منصة مرخصة من قبل البنك المركزي السعودي، والتي توفر منتجات تمويلية شخصية متناهية الصغر للأفراد داخل المملكة، باستخدام التكنولوجيا المالية (Fintech)، حيث صممت المنصة لمساعدة العملاء في تحقيق الاستقلال المالي وتلبية التطلعات الشخصية.

التقديم على أسرع تمويل شخصي

يتميز التمويل الشخصي في منصة سلفة ببعض المزايا، وهي كالآتي:

تقدم هوامش ربح تنافسية.

ودائع سريعة في حسابات العملاء.

يوفر شروط سداد سهلة.

التمويل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وضوابطها.

تمويل شخصي سريع من سلفة

تقوم منصة سلفة بتقديم تمويل الأفراد المرخصين من قبل البنك المركزي السعودي، ومن خلال هذا التمويل، يمكن للأفراد دفع الفواتير وإجراء تحسينات على منازلهم أو القيام بأي حالات طارئة والحصول على تمويل من خلال صفحة التسجيل وتحديد مبلغ التمويل وفترة السداد، وذلك عن طريق إنشاء حساب جديد وإدخال البيانات الشخصية وفقًا لشروط وضوابط معينة، من جهة أخرى يمكنك طلب تمويل شخصي بمبلغ يبدأ من 1.000 ريال سعودي وحتى مبلغ 5.000 ريال سعودي.

رابط التسجيل على قرض منصة سلفة الالكترونية

توفر منصة سلفة القدرة على التقدم للحصول على قرض شخصي إلكترونيًا من خلال موقع سلفة، ويتم استكمال خطوات التقديم من خلال الخطوات الآتية: