وظائف معلن عنها من قبل منصة جدارة السعودية وخطوات التسجيل وأهم الشروط التقديم بها 1444

تعد منصة جدارة ،واحدة من أهم ،وأشهر المنصات في المملكة العربية السعودية ،فقد قامت هذه المنصة بالإعلان عن عدة وظائف إدارية ،وتعليمية ،وصحية ،وتم الإعلان عن 287 وظيفية حكومية ،وهذه الوظائف متاحة للرجال ،والنساء ،ومن خلال مقالتنا سوف نوضح شروط ،وخطوات التسجيل في هذه الوظائف.

الخطوات المتبعة للتسجيل في نظام جدارة الوظائف الإدارية 1444

يمكن التقديم في وظائف منصة جدارة السعودية ،وهذا التسجيل يتم بطريقة إلكترونية ،بإتباع عدة خطوات ،وهذه الخطوات تتمثل في:

أولا:التسجيل في منصة جدارة الرسمية الإلكترونية،وذلك عن طريق التوجه إلي منصة مسار الخاصة بالموارد البشرية.

ثم بعد ذلك يتم تسجيل طلب جديد ،بكتابة كافة بيانات الطلب التوظيف ،وذلك طبقا للسجلات المعتمدة من الجهات الرسمية بالمملكة العربية السعودية.

وبعد ذلك يتم كتابة البيانات المطلوبة ،بشكل صحيح ،مثل رقم الهوية الوطنية، وتاريخ الميلاد ،وتحديد الجنس.

ثم بعد ذلك يتم كتابة رمز التحقيق المرئي في الخانة المخصصة له.

وأخيرا:يتم الضغط علي أيقونة دخول.

الوظائف المعلن عنها من قبل منصة جدارة 1444

أعلنت منصة جدارة السعودية ،عن عدة وظائف ،في عدد كبير من التخصصات ،وهذه الوظائف هي:

سكرتير عام.

مساعد مدير.

مساعد خدمات.

فني دعم.

مدقق شؤون الموظفين.

مراقب خدمات.

كاتب.

محلل نظام.

مدقق حسابات مساعد.

الشروط الواجب توافرها للتقديم في وظائف جدارة 1444

لكي يتم التقديم في وظائف منصة جدارة السعودية ،لابد من توافر عدة شروط للتقديم ،وهذه الشروط تتمثل في:

أولا:يلزم أن يكون المتقدم بطلب الوظيفة سعودي الجنسية.

يشترط ان يكون المتقدم حاصل علي أحدي المؤهلات المناسبة للإلتحاق بالتخصص المقدم عليه ،ويكون حاصل علي شهادة جامعية سعودية معتدمة ،أو ما يعادلها من خارج المملكة العربية السعودية.

يلزم ان يكون المتقدم مقيم بالمملكة العربية السعودية إقامة كاملة.

وأخيرا:يشترط تقديم كافة المستندات ،والأوراق المطلوبة للوظيفة المقدم عليها ،بصروة صحيحة ،وتقديم الهوية الوطنية سارية المفعول.

الطريقة المتبعة للتقديم علي وظائف من خلال منصة جدارة