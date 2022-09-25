absher تقديم الجوازات رجال 1444 عبر منصة أبشر الالكترونية للتوظيف jobs.sa

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عمر شويل - جدة قامت الإدارة العامة للقبول المركزي لوزارة الداخلية السعودية، بالتصريح عن فتح باب تقديم الجوازات رجال 1444 رتبة جندي رجال من حملة شهادة الثانوية العامة فما أعلى، للعمل في الوظائف الخالية لديها في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية.

تقديم الجوازات رجال 1444

وتصدر تقديم الجوازات رجال 1444 محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الاخير، حيث يبحث الجميع عن الوظائف المقدمة للرجال وعن شروط التقديم وطريقة التقديم فيها، ويمكن التقديم بها عن طريق رابط معين واتباع عدد من الخطوات وهي:

تسجيل الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية. بادر بكتابة البيانات المطلوبة من “اسم المستخدم وكلمة المرور” في خاناتها الموضحة. وبعدها قم بالنقر على ايقونة الوظائف المتاحة. ثم اضغط على تقديم الجوازات رجال 1444. قم بتقديم الطلب وادخال المستندات المطلوبة وبعد ذلك الموافقة على الشروط والاحكام. واخيرا بعد ارسال البيانات المطلوبة يتم الضغط على ارسال الطلب.

علاوات تقديم الجوازات رجال 1444

وفي سياق تقديم الجوازات رجال 1444، يذكر أنه من المقرر أن يلتحق المقبولين في وظائف الإدارة العامة للجوازات الشاغرة بالدورة المؤهلة للوظيفة المقبول بها، وقد حددت وزارة الداخلية السعودية أن مدة دورة وظائف الجوازات رتبة جندي، سوف تتراوح ما بين 7 إلى 9 أشهر للرجال، ويتراوح راتب الجندي في وظيفة الجوازات السعودية ما بين 3 آلاف إلى 4 آلاف ريال سعودي، كما يحصل الجندي في الجوازات على بعض من العلاوات، والتي جاءت كما يلي:

بدل ميدان تصل قيمته إلى أربعمائة وخمسون ريال سعودي.

بدل إعاشة تصل قيمته إلى ألف ريال سعودي.

علاوة إرهاب بقيمة ثمانمائة ريال سعودي.

بدل مخاطرة تصل قيمته إلى ستمائة ريال سعودي.

وراتب أساسي تصل قيمته إلى ستة آلاف وستمائة وخمسة وثمانون ريال سعودي. بدل مواصلات تصل قيمته إلى خمسمائة ريال سعودي.

يشهد موقع التقديم في الجوازات رجال 1444 بحث كبير من قبل الشباب في المملكة، حيث يحلم جميع الشباب بالعمل في وزارة الداخلية، حيث أنها أحد اهم الوزارات التي تمنح موظفيها العديد من الامتيازات اهمها، الراتب الكبير مقارنة بوزارات ارخي مرتبها أقل بكثير من مرتبات وزارة الداخلية، ويذكر أنه سوف يتم غلق باب التقديم على وظيفة الجوازات رجال 1444 يوم الخميس الموافق 29 سبتمبر الجاري.

مُتاح الآن للمواطنين في المملكة العربية السعودية التقديم الكترونياً في وظائف لجوازات، حيث انة تم الاعلان بشكل رسمي مؤخراً من قِبل الجهات المعنية عن فتح باب التقديم الالكتروني عبر رابط رسمي مُفعل على شبكة الانترنت، ومن خلال هذا الرابط يمكن تسجيل البيانات وتقديم المستندات بكل سهولة ويسر بإتباع ما ذكرناة من خطوات في السطور السابقة.