صرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر اكتوبر 2022 في هذا الموعد توضيح الطريقة الصحيحة للتسجيل في الضمان

صرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر اكتوبر 2022، أصبح السؤال حول متي صرف الدفعة الجديدة من معاش الضمان الاجتماعي المطور 1444 للمستحقين الجدد والقدامي هو أهم مايشغل بال المواطنين في المملكة العربية السعودية، وبالفعل تم توحيد موعد صرف الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية ليصبح في بداية كل شهر ميلادي، علما بأن المستفيدين القدامي والجدد لهم الحق في الحصول علي المعاش في نفس التوقيت، حيث تعمل الوزارة وفقا للنظام المطور فقط بعد أن تم الغاء النظام القديم للضمان الاجتماعي، ومن خلال متابعتك لهذا التقرير سوف تجد تفاصيل اكثر متعلقة حول كيفية التقديم علي معاش الضمان الاجتماعي المطور 1444، كذلك موعد صرف الضمان شهر اكتوبر، بالإضافة إلي اهم شروط استحقاق الضمان الاجتماعي.

صرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر اكتوبر 2022

أعلنت السعودية فتح باب التقديم للضمان الاجتماعى المطور فى نوفمبر من العام الماضى 2021، حيث اعلنت صرف الدفعة الاولى من المستحقين من المعاش الضمان الاجتماعى المطور، خاصة أن الضمان يستهدف الافراد والاسر الاشد حاجة لتزويدهم بالدعم المادى وتحويلهم من الجانب الاحتياجى الى الجانب الانتاجى مع العمل والتدريب والتأهيل، لذلك عملت الوزارة على تطوير البرنامج لاستيعاب اسر اكبر، اما النظام السابق كان نظام افراد، وقد اعلن وكيل الضمان الاجتماعى “سلطان الجريس” أن الاسر التى تم التقديم لصرف المعاش حدود 220 الف اسرة، حيث تم الاعلان عن قبول 72 الف اسرة لصرف المعاش واعلان اهليتهم للضمان الاجتماعى، حيث اكد الجريس الن المسجلين فى النظام القديم سوف يتم ضمهم للنظام المطور مع المراعاة لتوفير حياة كريمة لهم، اكد ايضا الدعم يصرف للعائل فى حالة ان العائل لايصرف على الاسرة التابعة له يتم وقف الدعم عن العائل الغير منفق على اسرتة، وقد اعلن الجريس ان ميعاد صرف المعاش يتم كل أول شهر ميلادى.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور اكتوبر 1444

من المؤكد أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أكدت علي أن كل مواطن سعودي تنطبق علية الشروط سوف يتحصل علي معاش الضمان الاجتماعي المطور، وبالنسبة لموعد صرف الضمان الاجتماعي المطور شهر أكتوبر 2022 فسوف يتم ذلك يوم 2 اكتوبر 2022، أي في مطلع الشهر المقبل وذلك في حالة عدم موافقة هذا اليوم عطلة رسمية.